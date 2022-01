O bremenu materinstva

V nadaljevanju preberite:



Režijski prvenec Maggie Gyllenhaal Izgubljena hči (The Lost Daugh­ter), prirejen po istoimenskem romanu Elene Ferrante, z mojstrsko odmerjenimi vbodi razpira majhne in velike krutosti, ki prežemajo odnose; tudi ko si tega nismo zmožni priznati. Pekel so drugi ljudje, pritrjuje film, so pa tudi odrešitev.

V Izgubljeno hčer, ki je za zdaj na voljo na platformi za pretočne vsebine Netflix, vstopimo skozi zvoke grškega otoka – insekti, udarjanje valov, rog za meglo, vrvež plaže, jok, grmenje, šelestenje –, na katerem oseminštiridesetletna univerzitetna profesorica primerjalne književnosti in italijanščine Leda Caruso prebira Dantejev Raj, je sladoled, plava in poskuša spati, čeprav ji sobo redno razsvetljuje žarek bližnjega svetilnika.