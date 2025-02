Umrl je Tomaž Tozon, glas znamenite Kekčeve pesmi

Umrl je Tomaž Tozon, dirigent, skladatelj, originalni pevec Kekčeve pesmi Dobra volja je najbolja. Novico so na družbenih omrežjih objavili člani zasedbe Čuki, Tomaž Tozon je bil namreč oče Jerneja Tozona, pevca te skupine. »Eden največjih glasbenikov v naši zgodovini, član Slovenskega okteta, kvarteta Do, dirigent, skladatelj, originalni pevec Kekčeve pesmi Dobra volja je najbolja, Slovenski domoljubin nenazadnje oče našega pevca Jerneja Tozona,« so ga opisali na instagramu.

Tomaž Tozon, rojen 29. novembra 1937, je glasbeno pot začel v otroškem zboru pri frančiškanih v Ljubljan. Leta 1951 je ob spremljavi Orkestra RTV Ljubljana zapel legendarno Kekčevo pesem Kaj mi poje ptičica oziroma Dobra volja je najbolja, ki je tudi naslovna skladba filma Kekec, s čimer je glas posodil igralcu Matiji Barlu. Po končanem študiju na ljubljanski Akademiji za glasbo je bil med letoma 1966 in 1993 zaposlen na RTV Ljubljana kot glasbeni producent ter pri ZKP RTV Slovenija kot urednik in producent.

Pozneje je pel v Akademskem pevskem zboru Tone Tomšič, Komornem zboru RTV Ljubljana, Učiteljskem pevskem zboru Emil Adamič, v kvartetu DO in kar 19 let v Slovenskem oktetu (postal je tudi njegov častni član). Kot pevec je sodeloval tudi pri več narodnozabavnih ansamblih. Za svoje delo je prejel mnogo odličij, najpomembnejše je Gallusova plaket.