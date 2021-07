Poletje filmskih doživetij

Nadomestnih projekcij tokrat ne bo, razen v primeru odpovedi otvoritvene projekcije ali predpremier. Informacija o odpovedi zaradi morebitne slabe vremenske napovedi bo objavljena na spletu.



Za vsakogar nekaj

Na prvem od letošnjih 24 filmskih večerov v organizaciji ­Kinodvora in Ljubljanskega gradu bodo nocoj ob 75-letnici filma predvajalimojstrovino Razvpita (Notorious)​ z Ingrid Bergman in Caryjem Grantom. Poleg izbora najodmevnejših filmov pretekle sezone bo skupno na ogled kar dvanajst predpremier.Med njimi bo tudi otvoritveni film 74. canskega filmskega festivala, ki še poteka, novost francoskega reži­serjaAnnette, v katerem v glavnih vlogah nastopatain. Na sporedu bo v okviru Vikendove predpremiere, s katero se bo 7. avgusta sklenil Film pod zvezdami.Filmski izbor je pester tako po vsebini kot po žanrih, zato bo v njem vsak gledalec našel nekaj zase. Obiskovalci bodo lahko na primer ujeli letošnje dobitnike oskarjev Nažgane (Druk), ki so prejeli nagrado za najboljši tujejezični film in naj bi dobili še ameriško različico, Deželo nomadov (Nomadland), ki je prejela kar tri, Očeta (The Father), režiserski debi, in Minari. Na svoj račun bodo prišli tudi ljubitelji kulinarike. Na Peugeotovi predpremieri Okusa lakote (Smagen af sult) bo gledalce v svet okusov popeljal režiser, v dokumentarcu Iskalci tartufov (The Truffle Hunters) pa bodo peščici priletnih možakarjev s sprehajalnimi palicami in iskrivim smislom za humor v iskanju nadvse cenjenega belega tartufa sledili globoko v gozdove Piemonta.Željni smeha in zabave bodo med drugim lahko izbirali med ameriškim filmom Palm Springs, zasukov polno komedijo o ljubezni, izolaciji in iskanju smisla (na sporedu je danes), novim filmomRifkinov festival (Rifkin's Festival), ki je »bolj filozofski od večine Allenovih novejših del«, španskim Hrupna soseda (Sentimental) ali satiro Izbrisati zgodovino (Effacer l'historique) francoskih mojstrov absurdain ­Manjkalo ne bo niti dokumentarnih filmov: od Grete (I Am Greta), ki prikazuje eno leto v življenju mlade podnebne aktivistke, do zabavnega dokumentarca o kontroverznem fotografu Helmut Newton: lepe in poredne (Helmut Newton: The Bad and the Beautiful) ter za oskarja nominiranega Krta (El Agente Topo), ki je poln humorja, topline in slikovitih likov – šarmantnega »detektiva« spremlja na tajni misiji v domu starostnikov.»Predpremierno bomo predstavili novi film režiserja, pisatelja in publicistaNekoč so bili ljudje ter slovensko koprodukcijo Sadeži pozabe (Mila), zmagovalca zadnjega ljubljanskega filmskega festivala Liffe. Z novim filmom Stari se predstavlja tudi, mojster nadnaravne groze in presenetljivih zasukov (Šesti čut), posnet je po stripu Peščeni grad, ki je izšel tudi v slovenščini,« so nam povedali v Kinodvoru ter dodali, da bodo ob doslednem upoštevanju preventivnih ukrepov in priporočil obiskovalcem Filma pod zvezdami zagotovili kakovostno, varno in prijetno filmsko doživetje.