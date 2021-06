Razpoloženi za strah

Polaščevalka pokaže najbolj skrajen vdor v zasebnost – je nekdo, ki se polasti tvojega življenja, čeprav kot resnična oseba sploh ne vstopi vanj. Foto arhiv Kurje polti

Legendarni Lloyd Kaufman je posnel vulgarno muzikalično adaptacijo Shakespearovega Viharja. Foto arhiv Kurje polti

Afriške instantne uspešnice

Huda Črna, instantna uspešnica s črne celine, ki so jo zavrteli tudi v newyorški MoMI.

Dedek in vnučki v akciji v animirani pustolovščini Stari mlekar Fotografije arhiv Kurje polti

Gromskastrela! je najbolj znan film anarhičnega umetnika iz San ­Francisca Curta McDowlla.

Posnemi svoj horor



Program se bo v živo ­odvijal v Slovenski ­kinoteki in Kinodvoru.

Filmi so na spletu dostop­ni na online.kinodvor.org in online.artkinomreza.si

S protikorporacijsko znanstvenofantastično grozljivko Polaščevalka režiserja Brandona Cronenberga se bo nocoj začel 8. festival žanrskega filma Kurja polt. Festivalska ekipa je končno lahko razklenila pesti, ki jih je držala v upanju, da bo lahko filme prikazala tudi v kinu. Želja se jim je uresničila, logo festivala je ostal – kurja taca s prekrižanimi prsti. Zaradi omejitev števila­ gledalcev v dvoranah bo program dostopen tudi na spletu.Kurjo polt je futuristična distopija, ki jo živimo, iz festivala žanrskega in kultnega filma, ki je po duši analogni, retrospektivni in kinematografski, torej spremenila v »kiborga«, hibridni festival s sodobnim programom na digitalnih nosilcih. Nepredvidljivost življenja meša štrene običajnim festivalskim sekcijam, retrospektivam, poklonom in fokusom, zato pa se lahko gledalec letos med 15 naslovi orientira po razpoloženju, je predlagala pobudnica, kuratorka in vodja festivala Maša Peče.Tako lahko Zaplešemo z volkovi ter se prepustimo vsemu grozljivemu, srhljivemu, skrivnostnemu in borbenemu. V psihološki srhljivki Spanec (Schlaf, 2020), prvencu »nemškega Lyncha« Michaela Venusa, Sandro Hüller (spomnimo se je iz filma Toni Erdmann) v morah zasledujejo družinske travme in kolektivna krivda zaradinacistične polpreteklosti. Tak Sakaguči­ se v bravuri Nori samuraj Musashi (Crazy ­Samurai Musashi,2020) kot legendarni Mijamoto Musaši bori s 588 nasprotniki – v realnem času in enem samem rezu v filmu Judžija Šimomure.Med sodobnimi avtorskimi, umetniškimi grozljivkami, ki jih je Maša Peče izbrala med bero preteklih nekaj let, sta tudi skandinavska sprevrženo komična in srhljiva pravljica za odrasle ­Koko-di Koko-da (2019) v režiji Johannesa Nyholma in omenjena otvoritvena psihološka znanstvenofantastična grozljivka Polaščevalka (Possessor, 2020), s katero je Brandon Cronenberg zgledno stopil v čevlje slovitega očeta Davida­ Cronenberga. V njem se Tasya Vos (Andrea Riseborough) kot poklicna morilka s pomočjo možganskega vsadka polasti telesa in duha nevednega gostitelja, ki zanjo opravi umazano nalogo. Njeni naročniki so korporativni mogotci, njene tarče njihovi konkurenti. »Mislim, da se danes znova vračamo k pojavu korporacije kot globalne sile, ki konkurira državi, kot je denimo Google nasprotoval ameriški nacionalni varnostni agenciji. Še en vidik je vsesplošno poseganje v zasebnost. Scenarij sem začel pisati ravno v času afere s Snowdnom in vsi smo se zavedali, kako oblast opazuje in opreza za državljani. Polaščevalka pokaže najbolj skrajen vdor v zasebnost – je nekdo, ki se polasti tvojega življenja, čeprav kot resnična oseba sploh ne vstopi vanj,« je o drugem celovečercu povedal režiser.Poleg produkcijsko izpiljenih arthouse izdelkov so tu še izbrani filmi B-produkcije, zbrani v razpoloženjski sekciji Divji horder. Med njimi je #Šekspirjanskaštala (#ShakespearesShitstorm, 2020) 75-letnega kralja ameriškega B-filma Lloyda Kaufmana. Gre za vulgarno muzikalično adaptacijo Shakespearovega Viharja, ki kaže sredinec današnji obsedenosti s politično korektnostjo.Če smo razpoloženi za hece, lahko izberemo paket Kliči H za humor in izbiramo med japonsko znanstvenofantastično komedijo o počasnem potovanju v času Neskončni dve minuti (Beyond the Infinite Two Minutes, 2020),ki je lani obnorela Japonsko, letos pa osvaja svetovne festivale. V njej režiser Džunta Jamagučižanr znanstvene fantastike začrta na novo in izvirno; ali pa nam morda zadiši­ Večerja­ po ameriško (Dinner in America, 2020) seksi antiromantična indie komedija in ljubezensko pismo punk sceni zgodnjih devetdesetih režiserja Adama Carterja Rehmeierja, ki bo po jutrišnji projekciji v Kinodvoru prek ­zooma spregovoril z občinstvom.Izbor nam vsebinsko nekoliko olajšajo podpodkategorije, ki ločujejo filme na sodobne, klasične ter na tiste s fokusom na Afriko. Fokus Afrika prinaša zadnjo uspešnico festivalov žanrskega filma. Huda Črna (Bad Black, 2016) je produkt ugandskih samorastnikov, ki so v prestolnici Kampala ustanovili studio Wakaliwood. »V Ugandi, kjer ni filmske industrije, so se zbrali samouki in začeli snemati akcijske filme za nekaj deset dolarjev. Ko je pred kakšnimi desetimi leti po naključju na neki njihov filmski napovednik naletel nori Alan Hofmanis, filmski kritik in kurator iz New Yorka [mimogrede: lani bi moral biti gost Kurje polti], je takoj prodal vse svoje stvari in stanovanje, si kupil karto za Kampalo ter se pojavil na vratih režiserja Isaaca Godfreyja Geoffreyja Nabwane. Hofmanis je postal producent filmov Wakaliwooda in jih spravil v svet, kjer so postali instantne kultne klasike,« je povedala Maša Peče. Film Huda Črna režiserja I. G. G. Nabwana, ki je takoj dobil vzdevek ugandski Tarantino, je bil prikazan celo v newyorški MoMI.Drugi film s črne celine je Jezus te usmeri k avtocesti španskega režiserja Miguela Llansója, ki je festivalsko občinstvo opozoril nase pred leti s prvencem Crumbs. Čeprav to ni politični film, ampak bizaren, kompleksen in zabaven film, ki ga je posnel v Etiopiji, v njem vendarle zaslutimo sledi afrofuturizma, odetega v retro estetiko hladnovojnih vohunskih trilerjev, znanstvene fantastike in B-akcionerjev.Na sporedu bosta tudi dva grozljiva dokumentarca. Osmi potnik na Odru, ki pokaže, kako se angleški avtobusarji lotijo odrske priredbe kultne klasike Ridleyja Scotta Morgan (2019), jedokumentarni portret petdesetletne avstralske gospodinje, ki ji je pornografija rešila življenje. Za povrhu je tu še huronsko zabavna stop motion animacija Stari mlekar, v kateri ded in vnučki rešujejo svet pred laktokalipso.​bo, kot omenjeno, letos spet v kinu. Program je razen enega filma v celoti dostopen na spletu. Kultni polnočni film Gromskastrela! (Thundercrack!, 1975), mešanica gotske grozljivke, histerične melodrame, trde erotike in anarhične komedije, underground režiserjev Curta ­McDowlla in Georgea Kucharja, bodo s 16-milimetrskega traku ­vrteli samo na platnu Kinoteke.Tokrat bodo filmski program spremljali scenaristična in kritiška delavnica ter oblikovanje fanzina. Nadobudne pisce srhljivih scenarijev bo v četrtek prek spletnega seminarja spodbudila k pisanju večkrat nagrajena avtorica in teoretičarka iz Velike Britanije Alison Peirse. V raziskovalnem delu se posveča umetnosti pripovedovanja s posebnim poudarkom na žanru grozljivke. Je pa tudi urednica in avtorica zbornikov Women Make Horror: Filmmaking, Feminism, Genre in Korean Horror Cinema (Ženske ustvarjajo grozljivke: snemanje filmov, feminizem in žanr v korejskem horor kinu) ter avtorica monografije After Dracula: The 1930s Horror Film (Po Drakuli: grozljivke tridesetih let 20. stoletja).Na šestdnevni filmskokritiški delavnici Naježimo dlako, ostrimo pogled! bodo udeleženci odkrivali kuriozitete in presenečenja, ki ponavadi na polnočnih projekcijah in piratskih kopijah prežijo na komorno, a obsedeno občinstvo. Na delavnici Naredi si fanzin bodo udeleženci v vlogi urednikov in avtorjev ustvarili peto številko hišnega festivalskega fanzina ­Pullum Cutis.Med festivalom bo potekala tudi tradicionalna konferenca, na kateri bodo o tem, kaj nam povzroča kurjo polt in kateri filmarji to počnejo najbolje, razprav­ljali mednarodni predavatelji. ­Laura Mee in Shellie McMurdo z Univerze v Hertfordshiru bosta razglabljali o tem, kje v sodobni grozljivki ima svoje mesto video, Alexia Kannas z avstralske univerze RMIT se bo poglobila v filmske prikaze melbournske postpunk scene, ki kot prikazen straši po sedanjosti, Steve Jones z Univerze Northumbria bo usmeril pozornost na nov trend v starem podžanru – na metamoderni slasher. Njegov kolega Johnny Walker bo motril aktivistični potencial grozljivke na primeru kratkega filma The Herd (2014) in političnega angažmaja njegovih ustvarjalcev. Vse skupaj bo povezal in osmislil organizator konference Russ Hunter, višji predavatelj filmskih in televizijskih študij na oddelku za umetnost Univerze Northumbria v Newcastlu.