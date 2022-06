Samobitnost, zavezništvo in prijateljstvo žensk

V nadaljevanju preberite:

Filmska kritičarka in sodelavka revije Ekran Anja Banko je poudarila, da Marta Mészáros v svojih filmih vzpostavlja ženske zgodbe s perspektive protagonistk, ki so globoko osamljene, večkrat brez staršev in družine, izkoreninjene, prepuščene same sebi, »vendar niso žrtve – v svoji odločnosti, brezkompromisnosti in pogosto redkobesednosti lahko delujejo celo hladno in neprijetno«.

Pri tem pogosto uporablja bližnji in srednji plan, »njene protagonistke skoraj nikoli ne umaknejo pogleda, sledijo svojim željam po svobodi, neodvisnosti in ljubezni, pri čemer režiserka pogosto prikazuje tudi željo po seksualnem užitku, ki v filmu le redko najde mesto. Čeprav se nikoli ni izrekla za feministko, njeni filmi razkrivajo hipokrizijo in prikažejo trdovratno zakoreninjen patriarhat v madžarski družbi.«