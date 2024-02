Sara Kern: Vsi živimo z bolečino takih ali drugačnih izgub

Filmska ustvarjalka Sara Kern je s prvencem Moja Vesna o izgubi, ki prizadene slovensko izseljensko družino v Avstraliji, dosegla več umetniških prelomnic. V utemeljitvi nagrade Prešernovega sklada je poudarjeno, da gre za presunljivo lep filmski portret družine, hkrati pa za uspešen festivalski film in prvo uradno slovensko-avstralsko koprodukcijo. Ti dosežki so svojevrstni mejniki slovenske kinematografije in neprecenljivo bogatijo naš kulturni prostor.

Scenarij Moje Vesne je najprej vseboval več dialogov. Kdaj ste ugotovili, da jih je preveč?

Spreminjanje scenarija v procesu izdelave filma je dokaj običajen pojav. Scenarij ima za komunikacijo na voljo samo črke na papirju, film pa seveda veliko več. Včasih lahko z enim pogledom pove več kot dve strani dialoga.

Dosti več dialoga je imela predvsem Mojina starejša sestra Vesna. Na papirju se mi je namreč zdelo, da njen lik potrebuje več razlage. Potem pa se je v montaži hitro pokazalo, da ta informativni dialog moti Mojino tiho in močno prezenco in s tem čustveni naboj filma. Skozi montažo in pozneje obdelavo zvoka smo sledili Mojini emociji in poskusili narediti vse, da bi njena močna prezenca zajela ves film.

Sebastian Markt, programski vodja Generacij na Berlinalu, na katerem je bil film premierno prikazan, je v pogovoru z vami izjavil, da po njegovem film govori 'o nečem, s čimer se poskušajo liki sprijazniti, a za to še niso našli besed'.

Ja, skozi film tako Moja kot Vesna najdeta vsaka svoj način za ubeseditev družinskega dogajanja – za Mojo to pomeni sprejetje resnice, da mame ni več, za Vesno pa, da se na neki način pomiri z dejstvom, da dokončnega odgovora o tem, ali je bila mamina smrt res prometna nesreča ali samomor, ne bo mogoče dobiti.

Zanimivo se mi je zdelo raziskovati kompleksno naravo žalovanja skozi ta film in prikazati, kako se družina po mamini smrti razdrobi: kako je vsak član v svoji izgubi nekako sam, vsak ima drugačno idejo o tem, kakšna je bila oseba, ki je ni več. Vsak je imel z njo edinstven odnos, vsak jo pogreša po svoje – in vsak sam se mora po svoje naučiti živeti s to novo praznino.

Žalovanje prikažete v tako rekoč vseh njegovih fazah. Pri tem se pomešajo vloge. Mama, za katero se zdi, da je bila steber družine, v različnih oblikah in na več načinov – tudi kot vloga – ostaja navzoča v svoji odsotnosti.

Res je, vloge se pomešajo, vendar imam občutek, da so bile – do neke mere in drugače – pomešane že prej. Na neki način Vesna ves čas ruši 'mir' zamolkle žalosti, v kateri sta Moja in oče. Vesna se nečemu upira, od nečesa beži – mislim, da beži od tistega, kar je mamino v njej. S samodestruktivnimi dejanji si želi pokojni mami priti blizu, jo razumeti. Vesna je najbrž mamo bolje razumela kot drugi v družini, med njima so bile vzporednice. Zdaj pa je v zelo osamljeni poziciji, saj se edina ukvarja s tem, kako se je zgodila mamina nesreča in v kakšnem čustvenem stanju je bila mama pred tem. Hkrati je Vesna sama noseča, in to zelo mlada: je v obdobju, ko bi mamo morda najbolj potrebovala …

Vesna (Mackenzie Mazur) po besedah Sare Kern beži od tistega, kar je mamino v njej. FOTO: Arhiv Liffa

Moja in oče (Gregor Baković), ki angleščine ni prav vešč, se pogovarjata slovensko. Moja si v samoti kot mantro mrmra slovenska navodila za ravnanje v primeru požara. Vesna govori le angleško. Moji pove, da ji ne more napisati pesmi, če tega ne čuti. Kakšno vlogo pripisujete jeziku in kaj opažate pri sebi, kadar govorite slovensko oziroma angleško?

Preden sem se preselila v Avstralijo, nisem toliko razmišljala o jeziku, ko pa sem se znašla v deželi, v kateri slovenščino slišim zelo redko, se mi je vprašanje jezika zdelo zelo zanimivo.

Jezik nosi v sebi način razmišljanja naroda, ki mu pripada, njegov temperament, zgodovino, vrednote … Jezik je način organizacije notranjega sveta in vse, kar imamo na voljo, da tako ali drugače nekaj o svojem notranjem svetu delimo z nekom drugim in ta z nami. Včasih se mi zdi, da sem v angleščini lahko drugačna verzija sebe. Zaradi tega se mi zdi, da tudi v slovenščini postajam drugačna verzija sebe, ker mi ta dvojnost da neko razdaljo, v preseku med obema jezikoma ostaja prostor za tisto, kar je res osebno in ne toliko vezano na družbeni prostor.

Včasih se lažje izrazim o čem v angleščini, ker mi ni tako blizu, to je zame neki bolj nevtralen, operativen jezik – o kakšnih stvareh lažje razmišljam v angleščini. Slovenščina pa je v meni, v mojem telesu, vsaka beseda nosi s sabo spomine in občutke iz otroštva. Kot neki zaklad, in kompas, morda.

Izrazno sredstvo Vesne je, kot rečeno, med drugim poezija. Napisala jo je igralka Mackenzie Mazur sama, skupaj sta jo prečiščevali. Kako blizu je vam?

Poezija nasploh mi je izredno blizu, ne predstavljam si življenja brez branja te oziroma bi bilo veliko bolj siromašno. Tudi pri filmu me najbolj privlači vizualna poetika: iskanje posrednih, vendar evokativnih načinov komunikacije znotraj filma, kjer gledalec pomen včasih razbere med vrsticami, med posnetki.

Navdušena sem bila nad Mackenzie in njeno verzijo Vesne, vendar poezija, ki sem jo imela najprej v scenariju in mi je bila všeč, njej ni bila pisana na kožo. Nisem čisto verjela, da bi Vesna tako pisala. Ko je Mackenzie omenila, da tudi ona včasih kaj napiše, sva začeli delati z Vesnino poezijo, ki jo je skozi vaje napisala ona. Nisem iskala dodelane poezije, hotela sem, da je končni izdelek res iskren. Mislim, da tudi je – iz nje bruha najstniški angst, v katerem se je tudi Mackenzie pri takrat devetnajstih še našla.

Prepričljivo je svojo vlogo, Mojo, odigrala tudi Loti Kovačič. O posameznih prizorih ji sicer niste povedali veliko. Nekje je potem rekla, da še ne razume povsem, za kaj natančno je šlo.

Na vajah sva se veliko pogovarjali predvsem o njenem liku; o podobnostih in razlikah med likom Moje in med Loti osebno. Lik Moje ji je dal neko distanco oziroma varnostni obroč na snemanju. Na nobeni točki ni igrala same sebe. Zelo pomembno se mi zdi, da z otroki delamo resno in jih spoštujemo kot sodelavce, ne pa da z njimi manipuliramo in jih poskušamo ujeti v trenutkih nepripravljenosti ali presenečenja, ker so takrat 'naravni'. Iščem drugačne pristope, ki temeljijo na medsebojnem zaupanju, pa kljub temu izvabijo prepričljivo igro.

Snemanje filma Moja Vesna, od leve proti desni: Lev Predan Kowarski, Sara Kern, Loti Kovačič, Gregor Baković FOTO: Abdul Yusuf

Na vajah smo vadili drugačne prizore od tistih v scenariju, ker sem hotela stvari ohraniti sveže za Loti skozi petindvajset dni snemanja – in tako je vsak dan posebej 'odkrivala', kaj se zgodi v zgodbi. Vedno mi je bilo glavno vodilo to, kako ustvariti pogoje na snemanju za to, da je Loti lahko popolnoma prisotna v trenutku, zares posluša ter se odziva na situacijo in soigralca. Tudi za druge, profesionalne igralce je to pomenilo malo drugačen način dela. Vedno sem iskala trenutke, ko se lahko zgodi nekaj več, kot sem si najprej zamislila. Ampak za to, da se ujame trenutke 'nečesa več', mora biti ekipa pripravljena, predvsem direktor fotografije Lev Predan Kowarski je tu odigral ključno vlogo s subtilno ročno kamero.

Loti Kovačič na nobeni točki ni igrala same sebe, poudarja Sara Kern. FOTO: SFC

Moja Vesna se začne in konča pred oceanom. Simbol česa je?

Do oceana čutim globoko navezo, lahko bi se reklo tudi strahospoštovanje. Rada sem ob njem, ne pa toliko v njem. Na moč in prostranost oceana se po desetih letih življenja v Avstraliji še vedno privajam. Veliko ljudi tu utone, med njimi pogosto migranti, ki so morda bolj navajeni morja, ne pa močnih oceanskih tokov in nepredvidljivih valov.

Morda je ocean toliko bolj pomemben del življenja v Avstraliji, ker je ta velika celina pravzaprav otok. Včasih pozabim, kako daleč sem – prostran horizont oceana me spomni na to daljino: na bolečino in hkrati na svobodo te daljine.

Ko sem nekomu pripovedovala o filmu – na neki točki me je precej pretresel –, je dejal, da se mu zdi preresen in pretežek. Čeprav res ni prav lahkoten, se s tem nisem popolnoma strinjala. Je tudi poln upanja … Kaj menite vi?

Všeč mi je, da vsak v filmu najde tisto, kar želi. Moja Vesna je film, ki povabi gledalca, da mu pride naproti in aktivno sodeluje – seveda vsak ni nujno pripravljen tega sprejeti, različni smo si. Veliko ljudi mi je reklo, da je film z njimi ostal še dolgo – sama pravim, da so oni ostali z njim. V vsakem primeru se je med ogledom za vsakega od teh gledalcev zgodilo nekaj osebnega – nekaj v filmu je zavibriralo z nečim iz gledalčevega življenja. Vsi živimo z bolečino takih ali drugačnih izgub, žalovanje je del življenja. Pomembno je temu dati prostor, da človek res globoko občuti – karkoli je v njem. Kot Vesna reče Moji v pesmi, ki jo končno napiše zanjo: čuti … čuti vse. Ko človek čuti, je živ.