Slavil Dober šef s Javierjem Bardemom, Pedro Almodóvar praznih rok

Veliki zmagovalec letošnjih španskih filmskih nagrad goya je komedija Fernanda Leóna El buen patrón (Dober šef). Satira o karizmatičnem in manipulativnem šefu tovarne industrijskih tehtnic v periferni Španiji je ob rekordnih 20 nominacijah v 17 kategorijah v soboto dobila šest kipcev, med drugim za najboljši film, režijo, izvirni scenarij in glavno moško vlogo.

Za 53-letnega Madridčana je bil to tretji goya za najboljšo režijo, pred tem je slavil s filmoma Barrio (Soseska) in Los lunes al sol (Ponedeljki v soncu), v katerem je glavni lik – tako kot v Dobrem šefu – upodobil Javier Bardem. Mednarodno najbolj profiliran španski igralec je v soboto prejel šesti kipec s podobo slikarja Francisca Goye, petega za najboljšo moško vlogo. Z oskarjem nagrajeni Bardem se je ob tem zahvalil Leónu, ki mu je zaupal tako smešen in kompleksen lik s polno niansami. »Najina skupna potovanja so vedno navdihujoča in zabavna. Rad te imam,« je dejal 52-letni igralec. Nagrado je posvetil svoji ženi, Penélope Cruz, ženski, ki jo, kakor je dejal, ljubi, spoštuje in slavi iz dneva v dan, ob koncu govora, pa se je poklonil tudi svoji nedavno preminuli materi, igralki Pilar Bardem.

Mnogi so pričakovali, da bo poleg Bardema goyo za najboljšo glavno žensko vlogo v Vzporednih materah Pedra Almodóvarja dobila tudi Penélope Cruz, a je bil 22. celovečerec najbolj znanega španskega režiserja brez dobljenega kipca glavni osmoljenec večera. Goyo za najboljšo žensko vlogo je akademija namenila Blanci Portillo, za vlogo Maixabel Lase, vdove socialističnega politika Juan María Jáuregui, ki ga je leta 2000 ubila baskovska teroristična organizacija ETA. Po štirih nominacijah je bil to sploh prvi kipec za eno najbolj cenjenih španskih igralk in »madridsko muzo« pokojnega gledališkega režiserja Tomaža Pandurja.

Igralke Aitana Sánchez-Gijón, Penélope Cruz in Milena Smit z režiserjem filma Vzporedni materi Pedrom Almodóvarjem. FOTO: Lluis Gene/Afp

Po podelitvi, ki je po pandemičnem premoru ponovno potekala pred občinstvom in bo najverjetneje hitro zdrsnila v pozabo, so zdaj vse oči španskega filma uprte v oskarje. Med nominiranci za najprestižnejše filmske nagrade imajo Španci letos več orožji: poleg Penélope Cruz (Vzporedni materi) in Javierja Bardem (Being the Ricardos), šestega zakonskega para s sočasno nominacijo v zgodovini, še Alberta Igelsiasa za glasbo (Vzporedni materi) in Alberta Mielga za kratki animirani film The Windshield Wiper.