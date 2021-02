Snemanje med epidemijo ... izziv kot vsak drug

V nadaljevanju preberite:



Prizorišče snemanja je vesolje zase, s svojimi pravili in zakonitostmi. Predvsem pa tam ni človeka, ki ne bi vedel, kaj so njegove zadolžitve in odgovornosti, vse poteka po vnaprej skrbno pripravljenem načrtu. Epidemija je v ta kozmos vnesla veliko kaosa.



Dejstvo je, da se s snemanjem med epidemijo povečajo stroški, ki jih morajo produkcije kriti same, saj obubožan Slovenski filmski center za zdaj še ni ustvaril fonda, iz katerega bi krili izredni finančni zalogaj, kot so to storile filmske institucije v drugih državah, o čemer smo že pisali.



Obiskali smo torej filmsko ekipo, ki na Jesenicah snema nov slovenski film v režiji Marka Šantića Zbudi me, da bi videli, kako so se morali prilagoditi na nove razmere in kako sploh snemanje poteka v posebnih okoliščinah.