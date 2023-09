Umrl eden glavnih igralcev iz filmov o Harryju Potterju

V 83. letu starosti je umrl irsko-angleški igralec Michael Gambon, ki je v pet desetletij dolgi karieri osvojil dve nagradi igralskega ceha in štiri bafte. Navdušenci nad Harryjem Potterjem ga poznajo kot profesorja Albusa Dumbledora, ravnatelja na šoli Bradavičarka.

Kot je po pisanju nemške tiskovne agencije DPA sporočila igralčeva družina, je Gambon po pljučnici mirno umrl v bolnišnici z družino ob strani.

Gambon je igralsko kariero začel z Laurenceom Olivierjem kot eden izmed začetnih članov britanskega kraljevega gledališča. Leta 1999 mu je takratna britanska kraljica Elizabeta II. za igralske dosežke podelila naziv viteza.

Med letoma 2004 in 2011 je navduševal ljubitelje filmov o Harryju Potterju in njegovih dogodivščinah na čarovniški šoli Bradavičarka. Kot ravnatelj Dumbledore je zaigral v šestih od osmih filmov. V tej vlogi je Gambon zamenjal preminulega Richarda Harrisa.

Število njegovih vlog na televiziji, filmu, radiu in v gledališču je izjemno. Med drugim je znan tudi po vlogi francoskega detektiva Julesa Maigreta v seriji Maigret na televiziji ITV in po vlogi v BBC-jevi seriji The Singing Detective.