Umrl je Kim Ki-duk

Južnokorejski režiserje zaradi zdravstvenih komplikacij, povezanih z novim koronavirusom, danes umrl v bolnišnici v Rigi. Star je bil 59 let. Ki-duk velja za najvidnejšega predstavnika novega vala korejske filmske estetike.Spletni portal Variety poroča, da je Ki-duk v Latvijo pripotoval pred mesecem dni, kjer je nameraval prebivati med snemanjem novega filma, naslovljenega Dež, sneg, oblak in megla, v sodelovanju z Estonskim filmskim inštitutom.Ki-dukov film Pieta je bil leta 2012 nagrajen z zlatim levom Beneškega filmskega festivala, na filmskih festivalih v Benetkah, Berlinu in Cannesu pa so bili nagrajeni tudi njegovi filmi 3-iron, Samaritanka in dokumentarec Arirang. Najbolj znan je sicer po filmu Pomlad, poletje, jesen, zima... in pomlad, ki si ga je bilo mogoče ogledati tudi v nekaterih slovenskih kinematografih.Ki-duk je bil rojen v Južni Koreji leta 1960, svoj prvi film Krokodil je posnel šele leta 1996, pravi mednarodni preboj pa je dosegel s štiri leta kasneje posnetim filmom Otok.