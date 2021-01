Umrla je Cicely Tyson, leta 2018 prejemnica častnega oskarja

V visoki starosti 96 let je umrla, igralka, ki smo jo gledali v uspešnicah Ocvrti zeleni paradižniki in Služkinje, v ZDA pa velja predvsem za cenjeno pionirko upodabljanja karakternih temnopoltih filmskih osebnosti. Leta 2018 ji je ameriška filmska akademija podelila častnega oskarja.»Če kdo, potem je Cicely vsekakor del filmske aristokracije. Zdaj je naposled prejela priznanje, ki si ga več kot zasluži,« je tedaj o njej povedal glasbeni, filmski in televizijski producent, ki ji ga je izročil. »To je vrhunec vseh teh let dela,« je bila tedaj do solz ganjena sama.Igra v televizijski drami Avtobiografija gospodične Jane Pittman ji je leta 1974 prinesla prva dva emmyja, tretjega je leta 1994 dosegla z angažmajem v produkciji Najstarejša vdova konfederacije pove vse. V televizijski seriji East Side/West Side iz let 1963 in 1964 je postala prva temnopolta igralka, ki je dosegla glavno vlogo, sicer pa je obveljala za igralko, ki je zavračala stereotipne vloge temnopoltih žensk. Dosegla je tudi gledališko nagrado tony.Leta 2016 ji jepodelil tudi predsedniško nagrado.Za oskarja je bila za nastop v filmu Sounder nominirana že leta 1973, a ga je tedaj osvojilakot pevka Sally Bowles v znamenitem Kabaretu.Njena kariera je trajala kar sedem desetletij, delovala je tudi kot manekenka. Na novico o njeni smrt se je med drugim odzvala»Kariero je uporabila za sredstvo iluminacije človečnosti temnopoltih. Vloge, ki jih je igrala, so odražale njene vrednote, nikoli ni sprejemala kompromisov,« je zapisala.