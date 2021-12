V CD projekcija nemega filma Erotikon ob novi glasbeni partituri

V Linhartovi dvorani Cankarjevega doma (CD) bo drevi projekcija nemega filma Erotikon češkega režiserja Gustava Machatyja. V pionirskem delu filmske erotike igra Ita Rina, Slovenka iz Divače. Projekcijo bo v živo spremljala zasedba Orchestra of the Imaginary po novi glasbeni partituri izpod peresa skladatelja Andreja Goričarja.

»Erotikon doživljam kot film, ki pove veliko stvari, ki jih ne želi izrecno povedati, in je zato daleč nad navadno ljubezensko dramo. To je film z verjetno najtenkočutneje prikazanim erotičnim prizorom, kar jih poznam, film z izjemno montažo, film, ki ima nepozabno Ito Rino,« je povedal Goričar.

Z nemo klasiko Erotikon (1929) se je Ita Rina, rojena kot Ida Kravanja leta 1907 v Divači, zapisala med filmske zvezde svetovnega slovesa, češki režiser Machaty pa med velikane nemega filma.

Film pripoveduje o zapeljanem in zapuščenem dekletu, ki sreča svojega zapeljevalca po mnogih letih kot poročena ženska. Gre za film o prevari in ljubosumju, sli in sramu, krivdi in kazni ter je vse prej kot trpka sentimentalka in moralistična drama. Machaty je osredotočen na en sam motiv: žensko senzualnost.

Kot so v sporočilu za javnost zapisali v Slovenski kinoteki, so za slavnostno premierno projekcijo novo partituro naročili pri skladatelju Goričarju. Svetovna premiera Goričarjeve glasbene partiture je bila 6. oktobra na 40. izdaji Dnevov nemega filma v Pordenonu, ki velja za prvi, največji in najpomembnejši festival nemega filma.

Goričar je slovenski pianist, skladatelj, profesor in aranžer, njegov umetniški opus sega vse od klasičnih glasbenih del pa do glasbe za film in gledališče. Kot hišni pianist Slovenske kinoteke je od leta 1996 s svojimi skladbami ali improvizacijo na klavirju pospremil zelo bogat repertoar neme filmske klasike doma, v Evropi in ZDA.

Orchestra of the Imaginary, zasedbo odprtega tipa, sestavljajo Jakob Bobek na klarinetu, Jan Gričar na saksofonu, Matej Haas in Ana Julija Mlejnik na violini, Valentina Mosca na violi, Milan Hudnik na violončelu ter Andrej Goričar na klavirju in kot dirigent.

Dogodek nastaja v sodelovanju z RTV Slovenija, ki bo glasbeno spremljavo neposredno prenašala na radijskem programu Ars, sam dogodek pa tudi na spletnem portalu MMC.