Vesoljec med nami

Britanski večplastni umetnik ­David Bowie je bil ena od naj­vplivnejših osebnosti, pobudnik številnih novih pristopov na različnih umetnostnih področjih. V naše kinematografe je nedavno prišel biografski dokumentarec Moonage Daydream režiserja Bretta Morgena, ki je bil premierno prikazan maja na canskem filmskem festivalu.

David Robert Jones se je poimenoval po ameriškem nožu, da bi se razlikoval od soimenjaka v glasbenem poslu, ki je bil član zasedbe The Monkees. Vendar mu je to bilo premalo, v želji po drugačnosti si je omislil prvega v nizu alter egov, lik Ziggyja Stardusta, vesoljca, ki je prispel na Zemljo, da bi postal rockovski bog. V tem liku je združil vso svojo drugačnost, na izbiro imena pa sta vplivala njegova vzornika Iggy Pop in The Legendary Stardust Cowboy.