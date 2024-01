Življenja Tomaža Kajzerja: Življenje ni le črno in belo

V nadaljevanju preberite:

Premiera prve sezone nadaljevanke Življenja Tomaža Kajzerja v režiji Petra Bratuše pred desetimi leti ne bi mogla biti predvajana ob primernejšem času: na silvestrski večer, ko se oziramo nazaj in naprej, v upanju in odločeni, da bo odslej vse – ali vsaj kaj – drugače. Podobno je letos: 7. januarja se kameleon, ki v vsaki epizodi živi drugačno življenje­ in opravlja drugačen poklic – je »vedno Tomaž Kajzer in hkrati nekdo drug« –, vrača.

Kaj scenarista privlači pri osrednjem liku? Možnosti za njegov razvoj je neskončno ...