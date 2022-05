Zlata palma v Cannesu za film Triangle of Sadness

Zlato palmo na 75. filmskem festivalu v Cannesu je prejel film Triangle of Sadness, ki ga je režiral švedski režiser Ruben Ostlund. Režiser, ki je leta 2017 dobil to nagrado za družbeno satiro Kvadrat, se je na podoben način tokrat pošalil na račun bogatih turistov na križarkah.

V Cannesu so na današnji sklepni slovesnosti razglasili nagrajence 75. mednarodnega filmskega festivala. V konkurenci za glavne nagrade je bilo 21 filmov, ki jih ocenjuje velika festivalska žirija, tokrat pod vodstvom francoskega igralca Vincenta Lindona.

V tekmovalnem delu so se letos znašli štirje avtorji, ki so že prejeli zlato palmo. Švedski režiser Ruben Ostlund, ki jo je leta 2017 dobil za družbeno satiro Kvadrat, se bo tokrat za nagrado potegoval s filmom v podobnem duhu Triangle of Sadness. Japonski režiser Hirokazu Koreeda, ki je leto za njim slavil s Tatiči, v novem filmu Broker tematizira ljudi, ki odlagajo novorojence v »predale za dojenčke«.

»Naš cilj je bil, da poskušamo ustvariti vznemirljiv film za gledalce, z vsebino, ki spodbuja razmišljanje,« je režiser Ostlund povedal ob prevzemu kipca.

Drugo najpomembnejšo nagrado, grand prix, je žirija prisodila filmoma Eo in Le Otto Montagne. V filmu Eo 84-letni poljski režiser Jerzy Skolimowski spremlja osla od cirkusa do klavnice. Avtor, velik zagovornik živali, je v Cannesu sodeloval prvič leta 1972. Film Le Otto Montagne (The Eight Mountains) pa je zgodba o življenjskem prijateljstvu med dečkoma, ki se srečata v podeželski vasi, belgijskih zakoncev Felixa Van Groeningena in Charlotte Vandermeersch.

Za najboljšo igralko je bila razglašena iranska igralka Zar Amir Ebrahimi za vlogo v filmu Holy Spider. V filmu, ki ga je režiral dansko-iranski režiser Ali Abbasi igra neustrašno novinarko, ki poskuša razrešiti primer serijskih umorov prostitutk v svetem mestu Mašhad. »Zgodba ni bila lahka, bila je ponižujoča (...), bila je tema, a je bil film. Zdaj stojim pred vami v noči veselja,« je povedala ob prejemu nagrade.

Za najboljšega igralca je bil izbran južnokorejski igralec Song Kang-ho za vlogo v filmu Broker. Film govori o ženski, ki odda nezaželenega otroka v »predal za posvojitev«. Igralec, ki je zaigral tudi v z oskarjem in francoskim kipcem nagrajenem filmu Parazit, v filmu upodablja posrednika, ki poskuša dojenčka prodati družini. To je prvi celovečerni film, ki ga podpisuje japonski režiser Hirokazu Koreeda, piše AFP.

Žirija je letos s posebno nagrado ovenčala belgijska režiserja Jean-Pierre in Luc Dardenne, ena redkih, ki sta zlato palmo osvojila dvakrat, najprej leta 1999 za Rosetto, nato še leta 2005 za dramo Otrok. Letos sta se predstavila s filmom Tori and Lokita o prijateljstvu afriških najstnikov, izgnanih v Belgijo.

Nagrado za najboljšega režiserja je prejel Park Chan-wook za film Decision to Leave, za najboljši scenarij pa je bil nagrajen Tarik Saleh s filmom Boy from Heaven.

Režiser Ruben Ostlund, prejemnik zlate palme za film Triangle of Sadness. FOTO: Eric Gaillard/Reuters

Še en pretekli zmagovalec je romunski režiser Cristian Mungiu, ki je leta 2007 slavil z dramo 4 meseci, 3 tedni in 2 dneva. Tokrat je tekmoval s filmom R.M.N., v katerem raziskuje etnične in politične napetosti v oddaljeni transilvanski vasi.

V glavnem tekmovanju so bila tudi nekatera razvpita imena, kot sta kanadski mojster grozljivke David Cronenberg s filmom Crimes of the Future in kontroverzni ruski režiser Kiril Serebrenikov s filmom o skladatelju Čajkovskem.

Zar Amir-Ebrahimi z nagrado za najboljšo igralko. FOTO: Piroschka Van De Wouw/Reuters

Pet tekmovalnih filmov je delo režiserk. Med njimi sta ena najbolj cenjenih francoskih filmark Claire Denis, ki se bo vrnila s trilerjem The Stars at Noon ter ameriška režiserka Kelly Reichardt s filmom Showing Up. Iz ZDA je tudi režiser James Gray s filmom Armageddon Time.

Častno zlato palmo je letos prejel ameriški igralec, producent, režiser in aktivist Forest Whitaker.

Južnokorejski igralec Song Kang-Ho je najboljši igralec. FOTO: Patricia De Melo Moreira/AFP

V Cannesu se je tudi letos predstavila slovenska filmska ustvarjalnost. Slovenski kratki film Love In Plane Sight Mateja Rimanića je prejel glavno nagrado na polju spletne platforme Tik Tok. V rezidenčnem delu je Slovenijo med šestimi mladimi režiserji zastopala Katarina Rešek - Kukla s prvencem v nastajanju Fantasy. Na filmski tržnici pa je Slovenski filmski center predstavil prvenca Sare Kern Moja Vesna in Rahele Jagrič Pirc Vesolje med nami ter film Kapa Slobodana Maksimovića. Slovenska kinoteka pa je skupaj s še tremi partnerji zmagovalka evropskega programa Skupni projekt restavriranja.