Čisto sveža knjiga v nemščini v prevodu pokojnega Fabjana Hafnerja, ki je izšla v zbirki Bibliothek Suhrkamp založbe Suhrkamp je bila izhodišče sobotnega pogovora literarnega znanstvenika in direktorja Literarnega kolokvija Berlin Floriana Höllererja s Florjanom Lipušem. Za naslovom Die Verweigerung der Wehmut, dobesedno Zavrnitev melanholije, se skriva Jalov pelin, knjiga, ki je v izvirniku izšla leta 1985 kot izdaja Založbe Drava in Založništva tržaškega tiska.

V pogovoru je 86-letni koroški pisatelj, dobitnik Prešernove nagrade, dopisni član SAZU, prejemnik častne nagrade za literaturo Republike Avstrije in dobitnik najvišjega avstrijskega kulturnega priznanja, velike državne nagrade, povedal, da je to knjiga iz starega sveta, iz časa miru in tišine.

Lipuš je za Delo povedal: »Več kot štiri desetletja je od tega, kar sem napisal Jalov pelin. V njem je tematika, ki več ne zanima današnjega sveta, samo še komaj koga, mladeži ne. Kogar zanima jezik, nekdanji slovenski jezik, pa se mu bo že zdelo zanimivo. Domnevam, da so knjigo pri Suhrkampu izbrali zaradi letošnjega knjižnega sejma. Nimam vpogleda v te stvari, ne vem, koliko ljudje berejo, kaj berejo, o razlogih za natis bi morali vprašati založbo.«

Lipuš je o sejmu še dodal: »To je nenavadno, jaz bi se tu izgubil, če bi ne imel sina, za katerim tekam, težko bi se sam znašel. Počutim se dobro in lahko rečem, da je slovensko gostovanje zelo dobro izpeljano, vse, kar je mogoče prikazati, je prikazano. Mogoče je včasih vprašljivo, kaj vse pokažemo, a če nekaj obstaja, je to dejstvo, zakaj ga ne bi kazali.«