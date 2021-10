Besedila so duša skladb

V nadaljevanju preberite:



Na Goriškem te dni poteka festival srednjeveške in renesančne glasbe Flores Musicae pod umetniškim vodstvom Bora Zuljana. Tokratna edicija se posveča trubadurjem in 700. obletnici smrti Danteja Alighierija. Osrednji dogodek bo jutrišnji nastop sopranistke dame Emme Kirkby, ki bo z Zuljanom, ki jo bo spremljal na lutnji, izvedla dela Johna Dowlanda in Johna Danyela.