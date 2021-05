Bližajo se poletni večeri v družbi velikih zvezd

Elīna Garanča FOTO: Festival Ljubljana

Nicola Piovani FOTO: Festival Ljubljana

Vstopnice za izbrane prireditve 69. Ljubljana Festivala so na voljo na za izbrane prireditve 69. Ljubljana Festivala so na voljo na ljubljanafestival.si , pri blagajni Križank, na Petrolovih bencinskih servisih in drugih prodajnih mestih Eventim.

69. Ljubljana Festival bo 1. julija otvoril Orkester Marijinega gledališča iz Sankt Peterburga pod taktirko maestra Valerija Gergijeva , ki se po nekajletnem premoru vrača v slovensko prestolnico. Orkester Marijinega gledališča je eden od najstarejših ruskih orkestrov, v njegovi preteklosti pa so mu dirigirali skladatelji, kot so H. Berlioz, R. Wagner, P. I. Čajkovski, G. Mahler in S. Rahmaninov. Gergijev orkester vodi že od leta 1988, leta 1996 pa je postal generalni in umetniški vodja gledališča. Sanktpeterburški orkester bo tokrat izvedel simfonično pesnitev Bela krajina M. Kozine in tragično Fantastično simfonijo H. Berlioza.Slavnostni otvoritvi bo 2. julija sledila koncertna izvedba Carmen , eno od najpomembnejših opernih del druge polovice 19. stoletja. V naslovni vlogi bo nastopila operna diva, ki je bila v The New York Times razglašena za najboljšo Carmen vseh časov. Mezzosopranistka vročekrvno ciganko uprizori v vseh njenih osebnostnih odtenkih na naraven način, daleč od stereotipov in klišejev, povezanih s tem likom. Garančo in odlične pevce bo spremljal Simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Karla Marka Chichona. 7. julija se bomo s koncertnim večerom Dantejev Pekel in filmska glasba Nicole Piovanija poklonili enemu največjih renesančnih pesnikov Danteju Alighieriju ob 700. obletnici njegove smrti. V prvem delu koncerta bomo prisluhnili skladbi, ki jo je filmski skladatelj Nicola Piovani napisal prav za to priložnost, v drugem delu pa glasbi, ki jo je napisal za film Življenje je lepo (La Vita é Bella), za katero je bil leta 1999 nagrajen z oskarjem. Pod Piovanijevo taktirko bosta nastopila Simfonični orkester Furlanije - Julijske krajine in sopranistka Annamaria Dell'Oste.Večer za tem na oder Kongresnega trga prihaja izvrstni Plácido Domingo , ki se bo tokrat predstavil z repertoarjem opernih arij za baritonske vloge in zarzuele. Španski glasbenik se ponaša z izjemnim dosežkom upodobitve 150 vlog, je prejemnik številnih nagrad, kot član zasedbe Trije tenorji pa je približal operno glasbo množicam. Leta 1993 je tudi ustanovil pevsko tekmovanje Operalia, na katerem so nagrade osvojili vrhunski operni pevci, kot so J. Calleja, J. Cura, J. DiDonato, S. Jončeva in mnogi drugi. Na odru se mu bosta pridružili sopranistki Saioa Hernández in Sabina Cvilak, operne zvezde pa bo spremljal Simfonični orkester RTV Slovenija pod taktirko Jordija Bernàcerja.Naročnik oglasnega sporočila je Festival Ljubljana