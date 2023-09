Boljši človek v boljši koži

V nadaljeavnju preberite:

Robert Jukič sodi med bolj plodovite in izvirne domače glasbenike. Zasledimo ga lahko kot basista v vrhunskih jazzovskih postavah, lastnih projektih avtorske glasbe, gledališke glasbe, znan je tudi kot odličen tekstopisec in skladatelj za velike in majhne zasedbe. Trenutno s Simfoniki RTV Slovenija snema skladbe, ki jih je ustvaril za pevko Nino Strnad.