Brezmejnost pristopa naredi sam

Predstavljamo pet novih albumov­ domačih glasbenikov,­ ki ponujajo glasbene izkušnje posebnih okusov in zvenov. Ker je glasbeni posel pri nas čedalje bolj na ravni »naredi sam«, so vsi izbrani albumi izšli v samozaložbi. Ikebana in Domc ponujajo pesmi v cerkljanščini, Lilith Cage nekoliko temačem alterpop, Jernej Zoran album kitarističinih inštrumentalov, Fabricca pestro mečanico electro rocka in hudomušni Malamor škatlico glasbenih sladkorčkov.