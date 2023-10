Cikel koncertov ob jubileju

V nadaljevanju preberite:

»Kljub dolgemu obdobju nas nista zapustili svežina in radost ­komornega muziciranja, ki je zdaj obogateno z dolgoletnimi izkušnjami in vselej novimi glasbenimi idejami,« so povedali člani Godalnega kvarteta Tartini, ki bodo štiridesetletnico delovanja zaznamovali s ciklom treh koncertov v Viteški dvorani ljubljanskih Križank. Prvi bo na sporedu danes, ko se bodo predstavili z deli Josepha Haydna, Marjana ­Lipovška in Aleksandra Borodina.