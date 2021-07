Filharmoniki v družbi strastnega violinista

Komorno, a na »rock« način

Portoroški Avditorij bo 1. avgusta že drugo leto zapored gostil vrhunsko italijansko komorno zasedbo I Filarmonici di Roma. Tokrat se bodo predstavili z violinistom, ki ga je televizija CNN leta 2013 razglasila za glasbenega genija, leta 2017 pa so mu v palači Montecitorio, kjer domuje italijanski parlament, podelili prestižno nagrado za izstopajoče dosežke v svetovnem merilu na področju glasbe (Miglior Eccellenza Italiana nel Mondo per la Musica).Koncert, ki bo v nedeljo ob 21. uri v Avditorijevem amfiteatru, je posvečen obletnici odkritja spomenika slavnemu piranskemu violinistu. Virtuozova skulptura je nastala po projektu beneškega kiparjain njena postavitev je bila 2. avgusta 1896 za Piran velik praznik. »Lani ob tem času, ko smo obenem praznovali 250-letnico Tartinijeve smrti, smo povabili Rimske filharmonike z, ki velja za enega največjih še živečih italijanskih violinistov in je celo piranskih korenin,« je povedala, predsednica Skupnosti Italijanov Giuseppe Tartini Piran, ki skupaj s piransko občino soorganizira dogodek.I Filarmonici di Roma so komorna zasedba, ki igra na svetovnih koncertnih odrih – od New Yorka do Moskve in Indije ter sodeluje s številnimi mednarodno uveljavljenimi solisti. Njihov repertoar sega od baročne do sodobne glasbe. Tokrat bodo združili moči z Alessandrom Quarto, ki odstopa od pojmovanja klasičnega violinista, saj se rad preizkuša v različnih glasbenih zvrsteh. »Želeli smo, da bi bil letošnji koncert – ki pade ravno med lansko 250. obletnicoTartinijeve smrti in 330. obletnico rojstva prihodnje leto – nekoliko drugačen, bolj 'rock',« se posmeji sogovornica.»Rimski filharmoniki, ki so v Italiji izjemno spoštovani in priljubljeni, se ne želijo zapirati v ozke okvire glasbenih sladokuscev, ampak se skušajo približati širšemu občinstvu. To izkazuje tudi sodelovanje s Quarto,« omeni, glasbena urednica italijanskega programa Radia Capodistria. Na koncertu bo nastopil tudi violinčelist, ki je prav tako znan po tem, da išče nove poti v klasični glasbi.Alessandro Quarta, rojen leta 1976 v Salentu, ki je prav na peti italijanskega škornja, ima za seboj sodelovanje z znamenitimi svetovnimi dirigenti, kot soin. Kot prva violina je igral v najprestižnejših svetovnih dvoranah med velikimi turnejami po Evropi, Ameriki, Kitajski, Japonski ter Bližnjem vzhodu. A ni želel iti le po stopinjah starejšega brata Massima, uveljavljenega komornega violinista, zamikala ga je samosvoja pot. Kot avtor je preboj dosegel s skladbo Dorian Gray, ki jo je napisal, aranžiral in premierno izvedel v živo s plesalcem. Pred dvema letoma je na sanremskem festivalu s svojim strastnim igranjem violine – ko je nastopil na večeru duetov z zasedbo Il Volo in njihovo skladbo La Musica che resta – spravil na noge vso dvorano. Pohvali pa se lahko tudi, da je nastopil z glasbenimi ikonami, kot so Ray Charles, Aretha Franklin inKot violinist, skladatelj, multiinstrumentalist in aranžer med drugim sodeluje še z Berliner Philharmoniker, Državnim simfoničnim orkestrom Rai iz Torina, godalnim kvartetom Quartetto d'archi del Teatro alla Scala, pa tudi z mednarodno uveljavljenimi umetniki, kot sta na primer Dee Dee Bridgewater in Mike Stern. Izdal je dva albuma – One More Time (2010) in Charlot (2014), leta 2019 pa je predstavil svoj poklon argentinskemu skladatelju »novega tanga«z albumom Alessandro Quarta plays Astor Piazzolla, ki je nominiran za grammyja.»Zame je violina kot ženska, ki jo imam v svojih rokah,« je Quarta dejal v enem izmed intervjujev. Med drugim igra tudi na violini, ki sta redka primerka iz 18. stoletja (violinasega v leto 1723, violinapa je iz leta 1761).Program portoroškega koncerta obsega Tartinijevi simfonijo za godala in sonato za violino v g-molu Vražji trilček, sledi Vivaldijeva Sonata v c-molu RV, nato Suite Amarcord, La Dolce Vita, 8 e Mezzo, skladatelja, ter dela Astorja Piazzole – Oblivion, Fracanapa in Libertango. Kot nenapovedani dodatek pa bodo poslušalci lahko prisluhnili tudi filmski glasbi