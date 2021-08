Dve desetletji Tartinijeve glasbe

V dvajsetih letih je Tartini festival gostil več kot tisoč glasbenikov iz različnih evropskih držav. Med njimi so bila zveneča imena, kot so Giuliano Carmignola, Mario Brunello, Beneški baročni orkester, Sergio Azzolini, Claudio Scimone, Christophe Coin, I Solisti Veneti, Vladimir Mendelssohn, Erich Höbarth, Vittorio Ghielmi, Lana Trotovšek, Salzburg Chamber Soloists in številni drugi. Festival bo potekal od jutri do 9. septembra, večinoma v Piranu, pa tudi Kopru in Ljubljani.