Dirigentka Karen Kamenšek je prejela grammyja

Karen Kamenšek, rojena v Chicagu, je iz dirigiranja in klavirja diplomirala na univerzi v Indiani. V svoji karieri je delovala tudi v Avstriji in Nemčiji, med drugim v Hamburgu, začela pa jo je v gledališču Freiburg, kjer je bila med letoma 2003 in 2006 glavna glasbena direktorica in prva dirigentka tega gledališča. Pozneje, leta 2011, je enak položaj zasedla v državni operi v Hanovru, vmes pa je približno eno leto preživela tudi v SNG Maribor, navaja njena spletna stran. Iz okolice štajerske prestolnice izvira tudi njena družina, njeni starši so namreč iz Kamnice pri Mariboru.

Z opero Akhnaten o faraonu Ehnatonu ameriškega skladatelja Philipa Glassa, s katerim pogosto sodeluje, je debitirala marca 2016 v angleški narodni operi. Leto zatem je prvič nastopila tudi v okviru The Proms (Henry Wood Promenade Concerts je vsakoletna osemtedenska poletna sezona dnevnih koncertov orkestralne klasične glasbe, ki jih predstavlja BBC), kjer so pod njeno taktirko prvič v celoti zaživele skladbe z albuma komorne glasbe, ki sta ga skupaj ustvarila Glass in Ravi Shankar.

Leta 2019 je nato z Akhnatenom debitirala še v newyorški Metropolitanski operi ter postala druga dirigentka, ki je bila del serije Metropolitan Opera Live in HD, v okviru katere se je nastop Glassove opere prenašal tudi v kinematografih. Zaradi pandemije covida-19 je morala odpovedati številne nastope po svetu, a se je pred kratkim vrnila na odre newyorške opere. Zopet so lahko izvedli večkrat razprodano opero, njen posnetek pa je zdaj Kamenškovi in njeni ekipi prinesel tudi grammyja za najboljši posnetek novih opernih produkcij (Best Opera Recording). Za dirigiranje te opere v Angleški nacionalni operi je leta 2017 prejela nagrado Laurencea Olivierja, ki velja za najprestižnejšo nagrado za odrsko ustvarjanje v Veliki Britanij.

Karen Kamenšek sodeluje tudi s številnimi pevci, režiserji in glasbeniki z vsega sveta, med drugim s švedskim simfoničnim orkestrom iz Malmöja, orkestrom madžarske narodne filharmonije, februarja je vodila tudi orkester Opére National du Rhin pri svetovni premieri Glassovega baleta Alice. Aprila bo debitirala z arizonsko opero v novi produkciji Mozartove Così fan tutte, lotila se je tudi glasbenega spremljanja z oskarjem nagrajenega filma Amadeus Miloša Formana.