Druga godba spet v maju

Mednarodni festival Druga godba se bo letos vrnil v tradicionalni majski termin z že preverjenim enotedenskim konceptom premiernih nastopov ter povratkov izvajalcev, ki so se od prvega nastopa na festivalu prebili med najboljše. Organizatorji ga načrtujejo med 24. in 30. majem na sedmih zunanjih in notranjih prizoriščih z glasbeniki iz 12 držav.

Program festivala so oblikovali Bogdan Benigar, Nika Vogrič Dežman, Senada Čorović, Ira Kolbezen in Zoran Pistotnik, kot prvo ime letošnje 38. izvedbe pa so izpostavili britansko zasedbo Sons of Kemet, ki je na Drugi godbi gostovala leta 2015 in danes velja za enega najvplivnejših plesno-jazzovskih bendov. V svoji glasbi vključuje afrokaribske ritme, etiopski jazz, free jazz in dub.

Festival bo v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma odprl španski glasbenik Rodrigo Cuevas s skupino, za njim pa bodo nastopili še maroška zasedba Bab L'Bluz, Orquesta Akokan s Kube in ameriška izvajalka Moor Mother.

Argentinska pevka Juana Aguirre bo prav na Drugi godbi doživela evropsko premiero s solo projektom, premierno predstavitev novega albuma pa obljublja tudi domača zasedba Brina.

Posebnost letošnje izvedbe bo predstavitev treh slovenskih zasedb v enem dnevu, v katerem bodo nastopili Gugutke, Kristijan Krajnčan z novim solo projektom DrummingCellist - Zabučale gore in orkester Mala mestna muzika, v katerem delujejo nekatera prepoznavna imena, kot so Brina Vogelnik, Metod Banko, Jelena Ždrale in Nino de Gleria.

Poleg tega bo festival predstavil glasbo sibirske Burjatije in litovske ravnice s skupino UDU, ki bo muzicirala na vrtu Švicarije, z makedonsko skupino Pijan slavej in domačo zasedbo Jimmy Barka Experience pa bo povabil na novo koncertno prizorišče pred dvorano Tabor. Prizorišča bodo še Gallusova dvorana in Klub CD ter Kino Šiška in klub Gromka.

V Klubu Gromka bo v sodelovanju s koncertnim ciklom Defonija na sporedu še koncert newyorškega kvarteta Columbia Icefield, ki ga vodi skladatelj in trobentač Nate Wooley, so sporočili organizatorji.