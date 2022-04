Družba, preslikana v bend

Z novim bendom so iskali in menda tudi našli nekatere odgovore na eksistencialna in družbeno relevantna vprašanja, ki so si jih zastavljali. Je utopija še mogoča? Ali družba sploh še obstaja? Je torej umetnost odgovor na vulgarnost in perverznost sveta?

Pianist, harmonikar in skladatelj filmske ter gledališke glasbe Drago Ivanuša je v zadnjem času, kot je povedal, v dobri družbi. Potem ko je v času pandemije večinoma izvajal solistične pianistične nastope, se je zdaj spet obrnil k skupinski medigri z novimi članicami in članom zasedbe, ki jo je poimenoval Magnetik. Skupaj so iskali in menda tudi našli nekatere odgovore na eksistencialna in družbeno relevantna vprašanja, ki so si jih zastavljali.

Kvintet Magnetik naj bi predstavljal nekakšno nadaljevanje projekta Dviganje glasu, v kakšnem smislu?

Projekt Dviganju glasu (premierno so ga izvedli leta 2016, op. a.) je nastajal v obdobju, ko je k nam vdrla vulgarnost in postala domača, obdobju Trumpa in čudnih, alternativnih realnosti. Zato to dviganje glasu ni bilo mišljeno kot neoliberalistična floskula »bodi to, kar si«. Prav obratno. Šlo je za iskanje notranjega, etičnega glasu. Projekta sta si podobna v izhodišču, ki pa je nekako staromodno razsvetljensko. Proces ustvarjanja vključuje sodelovanje in prispevek vseh vpletenih umetnikov. Vsi smo razgledani in razmišljujoči posamezniki, ki hočemo s svojim aktivnim delovanjem izboljšati svet, participirati, ne pa zgolj služiti kot razvedrilo.

Kakor razumem, gre za namerno medgeneracijski projekt.

Glavna tema to sicer nikoli ni bila. K sodelovanju sem povabil mlade glasbenice, ker me zanimajo njihovo razmišljanje in pogledi. Pa ne le na glasbo, temveč tudi na druge vsakdanje reči, politiko in podnebne spremembe. Mi, iz druge generacije, nanje gledamo drugače, tiste, ki so danes stari nekaj čez dvajset let, pa ta tema zadeva veliko bolj osebno in realno. Bil sem presenečen, kako so mladi v nekaterih temah napredni v razmišljanju, ozaveščeni. Tako drug drugega napajamo – z energijo in spoštovanjem. V imenu benda Magnetik se skriva besedica etik, kar je pomembno za nas.

Drago Ivanuša o zasedbi Magnetik: »Drug drugega napajamo – z energijo in spoštovanjem.« Foto Peter Uhan

Kot ste omenili, ste k sodelovanju povabili tri mlade umetnice. Če gesta ni namerno medgeneracijska, je morda namerno opolnomočenje ženskega glasu?

Nisem razmišljal binarno, to se je zgodilo po naključju. Tolkalistka Lola Mlačnik je bila že članica Dviganja glasu. Klasična tolkala je študirala v Amsterdamu, zdaj končuje magisterij na Berkleeju v Bostonu, vendar ni »konservativna« klasična glasbenica. Je tehnično visoko usposobljena, hkrati pa deluje tudi na eksperimentalnem področju. V bend je vnesla odprtost. Odprla je vrata in okna in nam predstavila veliko nove glasbe. V Dviganju glasu je igrala marimbo, v Magnetiku pa igra vibrafon in tolkala. Vita Kobal je sicer umetnostna zgodovinarka, ki zdaj končuje jazz violino na celovškem konservatoriju. Spoznala sva se, ko sva oba sodelovala pri projektu Bowraina, tudi ona je odprta za drugačne prakse. Kombinacija jazza in eksperimentalnosti pri njej idealno funkcionira. Tretja članica pa je kitaristka Urška Supej, ki je v skupino vnesla element presenečenja. Včasih ob njenih nenavadnih idejah na vaji ostanem z odprtimi usti. V takem bendu potrebuješ nekoga, ki je sicer član skupnosti in pozna okvirje, a je popolnoma nepredvidljiv in vedno išče nove priložnosti. Urška je v tem smislu pravi biser. Tudi sama je dejala, da ji je pri tej skupini všeč, da ne čuti tekmovalnosti in pritiska, ki ga je sicer v jazzu veliko. Poleg mene pa je tu še basist Žiga Golob, s katerim sem si želel sodelovati že dolgo časa. On je sidrišče, zbirno mesto, pri katerem se bend vedno lahko zbere. Je pristan za naše jadrnice.

Glavna tema projekta je torej etično glasbeno (so)delovanje?

Predstavljam si, da smo v naše mikrookolje – torej glasbeno zasedbo, preslikali družbo. To je bila ideja. Glasba je polna pravil, zahteva odgovorno ravnanje, kar pogrešamo v današnji kvazidemokraciji, ko ljudje dojemajo demokracijo le kot pravice, ne pa tudi kot odgovornost do skupnosti. V kapitalizmu – posebno se je to pokazalo med pandemijo – so ljudje postali še bolj egoistični. Zaprli so se v družinske mini kroge in širša skupnost jim ne pomeni več veliko, oziroma so jo pripravljeni žrtvovati za svoje partikularne cilje.

Kakšne so vrednote te vaše mikro družbene skupnosti?

Našo skupnost, naš bend vidim kot javni prostor, kjer lahko svoje individualnosti delimo drug z drugim, si izmenjujemo mnenja, se učimo drug od drugega, in to v verbalnem in glasbenem smislu. Svet je poln konfliktov. Tudi v glasbi mora vedno obstajati konflikt, da poganja stvari naprej. Za vse nas je torej bend priložnost, da se lahko izrazimo, dobimo potrditev ali pa protiargument, vse s ciljem, da ohranjamo javni prostor. Zato je pomemben daljši proces ustvarjanja, ne le nek brezhiben končni produkt, za katerega najameš glasbenike, ki nato izvedejo tvojo idejo na koncertu, kot vsak drugi produkt na trgu. Predstavljam si, da je v našem delovanju nekaj več. Radi bi, da tudi poslušalci začutijo potrebo ali nujo, da se v svojem krogu, kakršenkoli pač že je, izrazijo.

Je vaša osebna potreba po soustvarjanju v skupnosti morda postala močnejša ravno zaradi številnih solo koncertov, ki ste jih izvajali zadnja leta?

Solo ustvarjanje je poseben podvig, posebno potovanje in tudi neke vrste katarza. Moji solistični nastopi so bili izraz sveta, kakor sem ga sam doživljal v nekem trenutku. Atmosfera, ki sem jo občutil takrat, je bila podobna kot v filmu Človek zver Jeana Renoirja iz leta 1938, zato sem projekt naslovil La bête humaine. Skozi igranje sem sproščal napetost in energijo. V evropskem pianizmu prevladuje skandinavski pristop, eteričen, atmosferičen, meni pa se je zdelo, da potrebujemo šus, da je treba spustiti krik.

V kreativnem procesu ste si menda pri projektu Magnetik zastavljali konkretna vprašanja. Je utopija še mogoča? Ali družba sploh še obstaja? Ste našli odgovore?

Zadnje čase opažam, da moja generacija, nekaj čez petdeset let, rada zapade v cinizem. Utrujeni smo, pridejo nadloge srednjih let in človek se resno sprašuje, ali je sploh še mogoče kaj spremeniti. Ko sem se začel družiti z mladimi ljudmi, se je moja perspektiva zamenjala. Zdi se mi, da je neodgovorno opustiti upanje. Da je treba gojiti utopijo, idealizem in ideale.

Je torej umetnost odgovor na vulgarnost in perverznost sveta?

V svojem etosu je seveda lahko. Večina literature, glasbe, umetniških del služi za nekaj dobrega, če le ni v službi propagande ali če jih politiki ali posamezniki ne zlorabljajo za svoje interese. Samo umetniško delo pa se mi zdi nedolžno in izhaja iz umetnikovega iskrenega, etičnega stališča. Pri tem seveda mislim, da mora biti umetnost potentna. Znanost in umetnost danes potrebujemo bolj kot kadarkoli.