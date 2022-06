Dubioza Kolektiv prihaja na Festival Soboški dnevi 2022

Festival se bo začel v petek, 24. junija, s koncertom zasedbe Dubioza kolektiv ob Expanu in Soboškem jezeru, tik ob izvozu z avtoceste, ob 22. uri.

Če obstaja glasbena skupina, ki res dobro ponazarja, povzema in odseva vizijo novih družb in držav, ki so ostale na pepelu Jugoslavije, je to gotovo bosanska Dubioza kolektiv.

Druščino dvomljivcev in hudomušnih družbenih analitikov sestavljajo Almir Hasanbegović (vokal), Adis Zvekić (vokal), Brano Jakubović (klaviature, kitara), Vedran Mujagić (bas), Mario Ševarac (saksofon), Senad Šuta (bobni) in Jernej Šavel (kitara), ki prihajajo iz Bosne in Hercegovine, Srbije, Hrvaške in Slovenije.

Na Festivalu Soboški dnevi ob Expanu bodo nastopili s svetovno znanimi uspešnicami, ki so mešanica reggaeja, duba, rocka in tradicionalnega balkanskega melosa.

Zagotovite si vstopnico po predprodajni ceni 12 evrov do 15. junija. Od 16. junija naprej bo cena 15 evrov. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih eventima in na eventim.si.

Predskupina, ki bo nastopila ob 21. uri, je zasedba Leni Kravac, ki jo sestavljajo sami izkušeni glasbeniki: Tamara Goričanec (vokal), Milan Jerkić (vokal), Matija Jašarov (bas), Grega Koderman (bobni), Jaka Birsa (saksofon), Gašper Selko (trobenta), Gregor Volk (kitara).

Uspehe žanjejo s kombinacijo balkanskega melosa in urbane elektronike.

Festival Soboški dnevi bo letos potekal na petih različnih lokacijah: na Slovenski ulici, na grajskem dvorišču, v mestnem parku, v evangeličanski cerkvi in pri Expanu ob Soboškem jezeru. Lokacije in celoten program festivala so objavljeni na spletni strani www.soboskidnevi.si

CELOTNI PROGRAM FESTIVALA Z BREZPLAČNIMI DOGODKI

Petek, 24. 6. 2022, ob 19. uri: Slovesnost ob dnevu državnosti

*Petek, 24. 6. 2022, ob 21. uri: koncert Dubioza kolektiv, predskupina: Leni Kravac

*plačljiv dogodek (12 EUR v predprodaji, 15 EUR redna cena; prodaja na eventim.si)

Sobota, 25. 6. 2022, od 10. do 13. ure: IGRIVA ULICA

Sobota, 25. 6. 2022, ob 21. uri: Operna noč

Sobota, 25. 6. 2022, ob 23. uri: koncert KOALA VOICE

Nedelja, 26. 6. 2022, ob 19. uri: Otroška predstava MINI CIRKUS BUFFETTO

Nedelja, 26. 6. 2022, ob 20. uri: koncert Joker Out

Nedelja, 26. 6. 2022, ob 21.30: koncert MI2

Ponedeljek, 27. 6. 2022, od 10. ure do 12.30: IGRIVI PARK

Ponedeljek, 27. 6. 2022, ob 20.30: stand up Tadej Toš: Freestyle comedy

Torek, 28. 6. 2022, od 10. ure do 12.30: IGRIVI PARK

Torek, 28. 6. 2022, ob 20.30: stand up Perica Jerkovič: Zbogom, korona, mi gremo na dopust

Sreda, 29. 6. 2022, od 10. ure do 12.30: IGRIVI PARK

Sreda, 29. 6. 2022, ob 19. uri: koncert klasične glasbe Godalni kvartet Tartini: Tartini 330 / Tartini Quartet 40 let

Sreda, 29. 6. 2022, ob 20.30 – Folkart: Brazilija in Filipini

Četrtek, 30. 6. 2022, od 10. ure do 12.30: IGRIVI PARK

Četrtek, 30. 6. 2022, ob 19. uri: koncert klasične glasbe – Leonard Kobal

Četrtek, 30. 6. 2022, ob 20.30 – Folkart: Argentina in Čile

