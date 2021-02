Emkej - Glasba se vse bolj posluša z očmi

Mariborčan, z rapovskim imenom Emkej , ki živi v Ljubljani, bo ob spremljavi zasedbe Muzičari in z razširjeno druščino raperjev in raperk danes ob 21. uri prek platforme dice imel prvi samostojni koncert v Kinu Šiška.Štajerska osebnost leta, Tekochee Kru, aktivist in glavni motor založbe Wudisban bo predstavil nov, peti album Veš kaj bi ti mogo. Z njim smo se pogovarjali o različnih štajerščinah, manični rekreaciji, sodelovanju med raperji, videospotih in novem albumu.