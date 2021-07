Začenja se slovenski San Remo

V nadaljevanju preberite:



Slovenija ima v resnici le dva popevkarska festivala, ki nastajata pod okriljem nacionalne RTV-hiše. To sta Melodije morja in sonca in Slovenska popevka. Nekoč so bili festivali izziv za domače glasbene ustvarjalce, ki so lahko pred najširšim občinstvom predstavili nove pesmi. S tehnološkim razvojem in komunikacijskim napredkom je njihov pomen usahnil, vendar pa se omenjena dva še kar dobro držita nad vodo.