Fuzija karakterjev in stilov

ključnice Koncert v živo bo ­brezplačen.



Začel se bo ob 20. uri prek youtuba in ­facebooka Cankarjevega doma.



Posnetek bo na voljo še 24 ur po premieri.

»Ravno to, da prihajamo vsak iz svojega filma, iz drugih glasbenih stilov, našemu skupnemu ustvarjanju daje širino in odprtost,« je povedal vodja zasedbe Ecliptic Jani Moder. Foto Kaja Brezočnik

Nova sezona Cankarjevih torkov, dolgoletnega glasbenega cikla, poteka, kakopak, prek spleta. Sledimo lahko posnetkom novih projektov večinoma slovenskih glasbenikov. Nocoj bo poseben večer, saj bomo lahko spremljali prenos nastopa domače zasedbe Ecliptic v živo. Predstavila bo novo glasbo, ki se giblje na polju drum'n'basa, hiphopa, trapa, nujazza in ambientalne elektronike.Kako dobro pet glasbenikov z vseh vetrov orbitira v novi konstelaciji, smo spoznali že leta 2017 na njihovih prvih klubskih nastopih. Ni trajalo dolgo, da so Ecliptic zbudili pozornost promotorjev in organizatorjev večjih festivalov. Nastopili so na Kongresnem trgu med poletnim festivalom Urbano dejanje, na Zvončkih in trobenticah v Klubu CD ter v Križankah na 60. Jazz festivalu Ljubljana. Preden jih je ustavil koronavirus, so obiskali tudi jazz festivala na Hrvaškem in Madžarskem.Leta 2019 so pri založbi Modigo Records, ki sta jo ustanovila člana zasedbe, trobentač Igor Matković in kitarist Jani Moder, izdali prvenec The Path Of 01. Glasbo so snemali v živo, čeprav je bila skušnjava, da bi jo produkcijsko zmanipulirali, velika. Bistvo benda je namreč, da glasba, čeprav je okvirno spisana, nastaja med soočenjem članov v živo. Takrat med njimi zakrožijo energija, ideje in glasbene pobude.Nad raziskovanjem, kot se zdi in na kar nakazujejo tudi naslovi iz prve plošče (Analog Chief, Are We Digital?), nenehno visi vprašanje o analognem ali digitalnem pristopu h glasbi, zato so se Ecliptic odločili, da se bodo raztezali v obe smeri. Osnova sta organska boben in bas, ki ju dodatno barva glas – raper Murat (Murat & Jose) z beatboxom ritmično sekcijo povezuje in hkrati plasti. Drugi pol predstavljata kitara in trobenta, ki sproti ustvarjata atmosfero s frekvenčno usklajenimi efekti.»Pazimo, da drug drugemu ne hodimo v zelje ampak se dopolnjujemo. Jaz napišem okvirno temo in pričakujem od vsakega na svojem inštrumentu, da naredi svoje,« je delovni etos pojasnil vodja zasedbe Jani Moder. »Ravno to, da prihajamo vsak iz svojega filma, iz drugih glasbenih stilov, našemu skupnemu ustvarjanju daje širino in odprtost. Tako se med nami zgodijo stvari, ki jih ne pričakujem – kot bi jih na primer pričakoval od samih jazzistov,« je poudaril Moder, ki ima ob Igorju Matkoviću akademsko jazzovsko izobrazbo in tradicijo. A v zadnjem času se oba jazzista v lastnih projektih posvečata predvsem raziskovanju zvoka vsak na svojem inštrumentu ob uporabi efektov in elektronike.Basist Jani Hace je član zasedb Siddharta, Magnifico, Elevators, sodeloval je tudi z Gibonnijem, Klemnom Klemnom … Tudi bobnar Žiga Kožar velja za vsestranskega glasbenika, ki smo ga lahko slišali v skupinah Janeza Bončine - Benča, Neishe, Jadranke Juras, Maje, Trkaja … »Gre za nekakšno fuzijo karakterjev in glasbenih stilov,« je skupino opisal Igor Matković. »Vsaka situacija te navdihne malo drugače, a vedno ostaneš to, kar si. Nihče med nami trmasto ne vztraja pri svoji viziji, glasba nastaja kolektivno.«Na nocojšnjem koncertu bomo slišali novo glasbo. Vse razen ene, ki je Matkovićeva, je prispeval Jani Moder. »Nova glasba je morda malo bolj strukturirana, harmonsko bolj razgibana in zato bolj kompleksna,« je poudaril vodja zasedbe. Čeprav je nastajala v samoizolaciji, ki jo je odredil koronavirus, skladb ni navdihnila ta tema. »Zame je pisanje glasbe kot kiparjenje. Ideja počasi dobiva končno podobo. Na začetku se malo zatika, potem naenkrat steče. Bolj kot na neko zgodbo sem se osredotočil na lok skladbe oziroma na skupni lok, ki povezuje več skladb – kakšno atmosfero tvorijo, kje so klimaksi, kako jih ambientalno razgibati, da ni vse zabetonirano, da vsak diha po svoje, se svobodno giblje, da se izrazi, hkrati pa da vsi sledimo rdeči niti,« je ekliptični kreativni proces, ki mu bo mogoče prisluhniti danes ob 20. uri, opisal Jani Moder.