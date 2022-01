Gadžijev znova na odru Cankarjevega doma

Med 28. januarjem in 5. februarjem v Viteški dvorani Križank, Slovenski filharmoniji in Cankarjevem domu poteka 5. Zimski festival. Tokratna bera prinaša nemalo pianističnih koncertov. Nastopil je že italijanski klavirski duo Schiavo-Marchegiani, nocoj se obeta koncert madžarskega pianista Jánosa Balázsa.

Organizatorji so medtem sporočili, da Marie João Pires, ene največjih svetovnih pianistk, ki naj bi jutri nastopila v Cankarjevem domu, zaradi bolezni v Ljubljano ne bo. S Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija, ki mu bo dirigiral Ricardo Castro, prvi brazilski dirigent, ki je prejel častno članstvo v Kraljevi filharmonični družbi, bo namesto nje nastopil vrhunski pianist mlajše generacije Aleksander Gadžijev, nedavni prejemnik druge nagrade na prestižnem Chopinovem tekmovanju v Varšavi in nagrade Krystiana Zimermana za najboljšo izvedbo sonate. Izvedel bo Chopinov Koncert za klavir in orkester št. 2 v f-molu, s katerim je nastopil v finalu Chopinovega tekmovanja.

Gadžijev je v Cankarjevem domu nazadnje nastopil decembra kot solist z Beethovnovo filharmonijo z Dunaja v okviru Zlatega abonmaja. Do odhoda na svetovno turnejo bo po jutrišnjem koncertu na 5. Zimskem festivalu nastopil še 14. februarja v Kulturnem domu v Novi Gorici in 15. februarja v Hiši kulture Celje. Oba koncerta sta razprodana.