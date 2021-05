Vrtni kavč festival - Glasba vedno najde pot

Prva petletka festivala

Poziv Vrtnega kavč festivala

Festival je opozorilo, budnica in hkrati izvajanje kulture v praksi. Podprite kulturo in se pridružite prvi ediciji Vrtnega kavč festivala. Na sveži zrak in v dobro družbo povabite vse, ki že neznosno pogrešajo kulturne dogodke v živo.

Poziv odgovornim

Nika Solce z zasedbo Foto Matija Solce

Intimni nastopi so posebna izkušnja

Pokličite kavčmobil

Matija Solce je ponosno povedal, da festival premore še eno posebnost. »Glasbenike si lahko naročite na dom oziroma pod okno, na dvorišče, na parkirišče, kamor pridemo s kavčmobilom. Imamo star gasilski avto, ki se bo premikal po Ljubljani in se lahko v hipu spremeni v oder za ­nastopajoče. Jutri bomo v Mariboru, v soboto in nedeljo v Ljubljani.«

Prvi Vrtni kavč festival se je razglasil za buditelja kulture­ in ­glasbe pri nas. Potekal bo od 7. do 9. maja po vsej državi, nastopi­ bodo v Mariboru, Ljubljani,­ ­Kopru, Ljutomeru, Komnu in drugje. Koncerti in predstave bodo na dvoriščih, vrtovih, ­terasah, napuščih, pod okni, na ­parkiriščih in parkih.Organizatorji so sporočili, da je čas, da z iniciativo prostorsko prilagojenih dogodkov različnih velikosti in perspektiv spet pripeljejo med ljudi umetnost v živo. Zato so pripravili prvi Vrtni kavč festival, ki je novim okoliščinam prilagojen tradicionalni Kavč ­festival. ­Organizatorji so KD Matita, Kolektiv ZIZ in Radio Marš, Hiša otrok in umetnosti, MCLU Koper ter ekipa festivala Plavajoči grad.Kavč festival je podtalni festival, ki že peto leto zapored poskuša oblikovati kulturno skupnost. Intimni dogodki so potekali v dnevnih sobah po Sloveniji in tako omogočili aktivno vključevanje udeležencev v vse vidike dogodka ter s tem brisali meje med gostitelji, umetniki in občinstvom. Takšna srečanja bodo tudi letos poskrbela, da se bo kulturno druženje iz virtualnega sveta znova preselilo med ljudi.»Odločili smo se, da bomo izkoristili ta format mini zasebnih dogodkov tudi v teh zahtevnih časih. Vzeli bomo v zakup vsa pravila ter ustvarjali različne intervencije pod okni, pred trgovskimi centri, na terasah barov in drugje. Vse bo potekalo tako kot na prejšnjih festivalih. Kdor hoče na koncert, na predstavo, performans, lutkovno predstavo, plesno predstavo, ki bo na kakšnem vrtu ali dvorišču po Sloveniji, se mora prijaviti na splet­ni strani Vrtnega kavč festivala in rezervirati brezplačno vstopnico. Tam so dostopni tudi naslov gostitelja, program nastopajočih in ura dogodka. Dogodki bodo potekali skladno z aktualnimi zdravstvenimi omejitvami, priporočen prostovoljni prispevek je približno 10 evrov,« je za Delo povedal, programski koordinator Vrtnega kavč festivala.Hkrati si želijo opozoriti na nelogične postopke oblasti, zakaj je kulturniška branža obravnavana drugače kot druge, zakaj ni obravnavana kot gospodarska panoga. Zakaj ni sprejeta kot nekaj pomembnega, ne samo z vidika ekonomije, torej preživetja ljudi, temveč tudi z zornega kota naše kulturne identitete, kar tako radi poudarjajo naši oblastniki, se je vprašal.Številni ljudje se zbirajo zato, da deluje gospodarstvo, v vrstah za testiranje, v trgovinah in po novem na terasah gostinskih obratov. Kulturna industrija, ki je dejavnost z visoko dodano vred­nostjo, se, žal, ne postavlja ob bok drugim ekonomskim segmentom. Zapostavljanje kulturnega sektorja se kaže tako v postavljanju nemogočih pogojev izvajanja dejavnosti kot v pomanjkanju dialoga z oblastmi ter vizije rehabilitacije kulturnega dogajanja.Zato so organizatorji stvari vzeli v svoje roke. Vrtni kavč festival zajema dogodke, ki so skladni z bolj ali manj smiselnimi predpisi. Kot tak je le ena od možnih rešitev za umetnike, obiskovalce in, upamo, zakonodajalce. Pripravili so tudi sklop dvanajstih drugih rešitev, ki bi lahko bile optimalne za epidemiološke razmere. Festival kot tak je opozorilo, budnica in hkrati izvajanje kulture v praksi.Solce je pojasnil, da »so ti dogodki posebna izkušnja, ker so v bistvu prirejeni za posebne prostore, za posebne ljudi, ki se na koncertu ali predstavi po naključju srečajo in družijo. Vsak koncert je poseben, kajti poskušamo uskladiti, kdo je gostitelj in kdo nastopajoči, ter ponuditi unikatno kulturno izkušnjo.Večinoma so to skupine in glasbeniki različnih žanrov, kot soter moja malenkost. Imamo tudi lutkovne predstave, premieri dveh gledaliških uprizoritev, perfomans za odrasle ter nekaj gostov iz tujine. Prijavil se je širok spekter nastopajočih, mnogi že leta sodelujejo z našim poletnim festivalom Plavajoči grad.« Za primerjavo naj zapišemo, da se je lanskega Kavč festivala udeležilo več kot sto zasedb.