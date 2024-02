Glasba za film, ki ga Tarantino še ni posnel

V nadaljevanju preberite:

Štiričlanska mednarodna zasedba Los Bitchos iz Londona je navdušila nabito polno Katedralo ljubljanskega Kina Šiška, kjer je z dodatno kitaristko na otvoritvenem večeru predstavila svoj prvenec Let the Festivities Begin!. Pred nastopom smo se pogovarjali z avstralsko kitaristko Serro Petale, švedsko baskitaristko Josefine Jonsson in angleško bobnarko Nic Crawshaw. Članica pa je še urugvajska klaviaturistka Agustina Ruiz.