Glasba združuje, povezuje in plemeniti

Na koncertu ob desetletnici delovanja bodo programsko v ospredju Slike z razstave Modesta Musorgskega. Predstavili se bodo tudi 4Strings Quartet, pevka Estera Stojko, Mešani pevski zbor Adoramus, pri dveh skladbah se jim bo pridružil godalni orkester Glasbene šole Logatec.



Marjan Grdadolnik, dirigent: »Delamo sistematično, natančno po določenem urniku, tako da smo čim bolj učinkoviti. Glasbenike obravnavam, kot da so v profesionalnem orkestru, in hkrati s pozitivnostjo, da lahko razvijejo svoje glasbene talente. Zelo pomembno se mi zdi, da imajo možnost solističnega nastopanja z orkestrom. To je zagotovo izjemna izkušnja, ker je teh priložnosti malo. Do zdaj smo ponudili solistični nastop več kot osemdesetim mladim glasbenikom, tako na manjših odrih kot v Gallusovi dvorani, na največjem odru Cankarjevega doma v Ljubljani,«