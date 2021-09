Harmonika diha tango

V okviru cikla Mala terasa sredi­ Ljubljane bo danes ob 20.30 v Klubu Cankarjevega doma nastopila zasedba. Predstavila bo nov album Respirando, ki je pred kratkim izšel pri avstrijski založbi Alessa Records. Album je naslednik prvenca For One Touch (Klopotec, 2016). O avtorskem tangu, harmoniki, izolaciji in še čem smo se pogovarjali z vodjo zasedbe, harmonikarjem Juretom Torijem , ki je tudi član zasedbter. Z njim smo se pogovarjali, o avtorskem tangu, harmoniki, koronski izolaciji in inspiraciji.