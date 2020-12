Industrija dogodkov ponovno spregledana

Dobrodelna akcija Dobrodelna akcija Mi delamo dogodke.

S pozivom »Glasbenike podprimo z nakupom njihovih albumov, odrske delavce pa z nakupom majic«, je društvo Mi delamo dogodke začelo zbirati prednaročila na tej povezavi

V Koaliciji glasbenega sektorja so globoko razočarani nad tem, da vlada ni upoštevala nobenega njihovega predloga pri pripravi sedmega zakonskega paketa za omilitev posledic zaradi posledic koronavirusa. Zato je kot eno obliko pomoči društvo Mi delamo dogodke sprožilo dobrodelno akcijo za pomoč tistim v prireditveni industriji, ki so ostali brez dela in brez sredstev za preživetje.Prireditveni sektor je utrpel največji izpad prometa zaradi ukrepov za zajezitev novega koronavirusa. Preko raziskave industrije srečanj in glasbenega sektorja so podjetja in samozaposleni v povprečju utrpeli med 80 in 90 odstotkov izpada dohodkov glede na leto 2019. Celotna panoga stoji, saj so javne prireditve prepovedane že od marca, oziroma so med zaprtjema delovale močno omejeno.»Država nikakor ni naredila dovolj za delavce na tem področju, na to pa opozarjamo že od maja. Kar 60 odstotkov vseh zaposlenih v panogi je samozaposlenih, ki od 1. junija do 1. oktobra niso prejemali nikakršne pomoči, izpustil pa jih bo tudi ukrep kritja fiksnih stroškov iz PKP7, ki izločuje samozaposlene z normiranim statusom. Teh pa je v glasbenem sektorju velika večina.Nekaj optimizma je nedavno vlila namera ministra Počivalška, ki je v tvitu konec oktobra nekako povzel našo stisko in namignil, da naj bi država najbolj prizadetim podjetjem, ki so utrpela nad 75-odstotni izpad, pomagala s subvencijo v višini 10 odstotkov lanskega prometa. V PKP6 se je ta namera popolnoma popačila in se omejila na kapico v višini tisoč evrov na zaposlenega, kar za naša podjetja, ki ne zaposlujejo desetine ljudi, pomeni skoraj nič,« pravi, ki je dejaven tako v Koaliciji glasbenega sektorja, kot v društvu Mi delamo dogodke.Samozaposlene v prireditvenem sektorju so tako z državno pomočjo v celem letu komaj pokrili prispevke za svojo dejavnost, za golo preživetje pa jim ni ostalo nič.»Že pred časom so se pojavile prošnje posameznikov za donacije, da pokrijejo svoje dolgove, najemnine, položnice in ker predvidevamo, da jih bo do naslednjega poletja še veliko, smo koncertni organizatorji, povezani v dobrodelno društvo Mi delamo dogodke, začeli z akcijo prodaje majic in ostalih artiklov za zbiranje sredstev za pomoč koncertnim delavcem, ki so ostali brez dohodkov. Zbrani denar se bo razdeljeval na podlagi prošenj za pomoč, ki bodo naslovljene na društvo,« je še pojasnil Sevšek.Koalicija glasbenega sektorja je pripravila devet konkretnih predlogov za preživetje tako zaposlenih v industriji dogodkov, kakor tudi podjetij, da bi ta lahko začela s ponovnim delom, ko bodo omejitve za združevanje ljudi omiljene ali pa povsem odpravljene. Vsi so bili prezrti, tako, da nam grozi usahnitev celotne gospodarsko-kulturne panoge.