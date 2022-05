Jazz v portoroškem Avditoriju

V nadaljevanju preberite:

V okviru prireditev ob petdeset­letnici delovanja portoroškega Avditorija bo danes ob 20. uri nastopila jazzovska zasedba Dave Weckl in Tom Kennedy Project.

Nova koprodukcijska naveza med Branetom Rončelom in portoroškim Avditorijem bo poskrbela za kakovostne jazzovske koncerte, na katerih bodo glasbeniki vpletali tudi druge stilske elemente. Prvi tak koncert bo danes zvečer, ko bo nastopila skupina Dave Weckl in Tom Kennedy Project. Zasedbo sta ustanovila bobnar Dave Weckl in basist Tom Kennedy, v njej igrajo še saksofonist Bob Franceschini in klaviaturist Stu Mindeman.