Jubileji so zato, da jih praznujemo

Še slab teden nas loči od pričetka jubilejnega 70. Ljubljana Festivala. Na Kongresnem trgu ga bo 21. junija slavnostno odprla tradicionalna Poletna noč. Med uvodnimi poudarki so še Ljubljana Festival na Ljubljanici, razstavi fotografinje Alenke Slavinec in umetnice Tanje Pak ter Mediterraneo v izvedbi zasedbe Tonči Huljić & Madre Badessa.

Otvoritveni dogodek ob 70-letnici Ljubljana Festivala sovpada s 60. obletnico Slovenske popevke, je poudaril dirigent Patrik Greblo. Posvetili ga bodo tekstopiscem, ki so pogosto prezrti, a imajo pomemben delež pri nastanku skladb, saj jim dajejo zgodbo in smisel. »V zgodovini slovenske zabavne glasbe, sploh na začetku popevkarskega gibanja, so sodelovali mojstri z različnih področij. Skladatelji so pisali glasbo, mojstri besede, poeti, literati, so poskrbeli za besedilo.«

Kot je še dodal Patrik Greblo, so izbrali skladbe izrazitih pesnikov, ki so slovensko glasbo oplemenitili s skladbami, ki so še danes temelj popevke. To so Gregor Strniša, Branko Šömen, Miroslav Košuta, Svetlana Makarovič, Frane Milčinski - Ježek, Ciril Zlobec, Milan Jesih, Milan Dekleva, Ervin Fritz ter Elza Budau in Dušan Velkavrh. Več kot petindvajset nepozabnih skladb, ki zajemajo »mojstrstvo nekega obdobja, ki letos slavi šestdeset let«, bodo s Simfoničnim orkestrom in Big Bandom RTV Slovenija izvedli Lado Leskovar, Darja Švajger, Alenka Godec, Nina Strnad, Eva Boto, Andraž Hribar, Anžej Dežan, Saša Lešnjek, Teja Leskovšek, Zala Smolnikar, Alex Volasko, Gregor Ravnik in Anže Šuštar.

Na odprtju festivala 21. junija na Kongresnem trgu se bodo poklonili tekstopiscem – zlasti pesnikom in pesnicam –, ki so pomembno prispevali k bogatenju zakladnice slovenskih popevk.

Dve razstavi, glasba in ples

Dan zatem bodo na Jakopičevem sprehajališču, kot pred desetimi leti ob 60-letnici festivala, odprli razstavo Tanje Slavinec z naslovom Zlata doba Ljubljana Festivala (2013–2022). Gre za montaže pretežno arhivskih fotografij, v katere je umetnica vnesla barve ter v njih zajela vrhunce festivala zadnjih desetih let. V Tivolskem parku bodo na ogled do 15. avgusta. Kot je povedala, z montažami izpostavlja zavedanje, da smo eno; tisto, kar je nevidno, živost, ki skupaj z glasbo ob štirih elementih (ogenj, zemlja, voda, zrak) tvori petega.

V Križevniški cerkvi bo nato od 23. junija do 5. julija razstava Reveries/Tja oblikovalke stekla in profesorice na ALUO Tanje Pak, ki raziskuje »vedno bolj aktualno vprašanje krhkosti, minljivosti, navidezne lahkosti, breztežnosti, ko se zdi, da materija skoraj izgine in v našem prostoru pusti predvsem sled, spomin, občutek«. Razstava je rezultat več let zelo preciznega raziskovanja in preizkušanja materialov in po besedah umetnice »zahteva, da vanjo vstopimo z vsemi čuti, ne le s pogledom, ampak tudi s sluhom, z občutkom«, saj ponuja celostno doživetje in prostor za individualne interpretacije.

Ljubljana v poletnih mesecih vstopi na zemljevid svetovno pomembnih kulturno-umetniških prizorišč. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Direktor festivala Darko Brlek je izpostavil še Svatbo in Posvetitev pomladi v koreografiji (Opera in Balet SNG Maribor) Edwarda Cluga, ki bo 11. julija, nato pa sledi nastop najuspešnejšega avtorja hrvaške popularne glasbe (zaslužen je za več kot 1700 skladb) ter ustanovitelja skupine Magazin Tončija Huljića. Ustvaril je tudi glasbo za številne telenovele, hollywoodske filme in imel pomembno vlogo v karieri več znanih hrvaških glasbenikih. Predstavil se bo z »eklektiko mediteranskega zvoka«, ki sega od Francije preko Italije in Grčije do Alžirije, Tunizije in Izraela. Z avtohtonimi instrumenti in cross-over glasbo, je pojasnil, je ustvaril svoj avtentičen zvok in ga zajel v predstavo Mediterraneo. Na odru se mu bo pridružil Petar Grašo.

13. julija, so še napovedali, bo na Peklenskem dvorišču Križank nastopil kantavtor Tomaž Domicelj z gostjo Tinkaro Kovač. Iz serije svojih tradicionalnih koncertov Skoraj akustika iz obdobja 2015 do 2021, ki jih je dokumentiral glasbeni urednik 1. programa Radia Slovenija Jane Veber s tehnično ekipo, je izluščil jagodni izbor skladb, ki tvorijo novoizdani dvojni album Jubilej, posvečen 70-letnici Ljubljana Festivala. Gre za tristo oštevilčenih izvodov; pobudnik albuma je bil Darko Brlek. »Jubileji so zato, da jih praznujemo,« je ob tem dejala Mojca Menart z Založbe kaset in plošč RTV Slovenija.