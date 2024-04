Kar pridite na koncerte, če si upate

V nadaljevanju preberite:

Zastavonoše slovenskega skate punka Alo!Stari so izdali svoj drugi album Sem prii, nič ti neom!, ki je naslednik leta 2021 izdanega prvenca Pa kaj te s tao je?. O albumu, na katerem je dvanajst skladb, in dveh rojstnodnevnih koncertih, eden bo jutri v ljubljanski Cvetličarni, drugi 26. aprila v mariborskem Štuku, smo se pogovarjali s kitaristoma Maticem Mlakarjem in Jernejem Metežem ter baskitaristom Matejem Kosmačinom. Člana sta še pevec in pisec besedil Tine Matjašič ter bobnar Tomaž Medvar.