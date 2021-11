Koncert Andree Bocellija spet preložen

Zagotovo imajo organizatorji koncerta italijanskega tenorista Andree Bocellija v ljubljanskih Stožicah precejšnjo smolo. Njegov koncert je bil prvi veliki koncert pri nas, ki je lani odpadel zaradi zdravstvene krize, načrtovano pa je bilo, da naj bi bil 20. novembra letos prvi, ki bi spet odprl sezono velikih koncertov. Vendar pa se je organizator Star produkcija zaradi zdravstvenih razmer odločil za nadomestni termin 8. oktobra prihodnje leto.

Tako organizator sporoča, da »zaradi aktualnih zdravstvenih razmer pandemije covida-19, trenutnega omejevanja prireditev in omejenega števila obiskovalcev v zaprtih prostorih mora Star produkcija, ki sledi navodilom slovenskih pristojnih organov, z globokim obžalovanjem ponovno preložiti koncert Andree Bocellija, ki bi moral biti 20. novembra 2021 v Areni Stožice.«

Povrnitev denarja

Že kupljene vstopnice veljajo za oktobrski koncert prihodnje leto. Star produkcija in Eventim.si pozivata kupce, da obdržijo vstopnice za nadomestni termin in tako podprejo prihodnost koncertnega, kulturnega ter športnega dogajanja v Sloveniji in tujini. Vsi imetniki vstopnic, ki se tega koncerta ne nameravajo udeležiti, lahko vstopnice vrnete izključno od 10. do 30. novembra letos.

Spletni kupci naj na naslov info@eventim.si pošljejo številko naročila ali fotografijo kupljenih vstopnic (vidna mora biti črtna koda). Povračilo kupnine bo izvedeno na enak način, kot je bil izveden nakup (enako plačilno sredstvo).

Tisti, ki so vstopnice kupili na prodajnih mestih, naj jih prinesejo na isto prodajno mesto. Vrnejo lahko le originalne vstopnice. Povračilo kupnine je možno le na tistem prodajnem mestu, kjer je dejansko bil opravljen nakup. Izjema je prodajno mesto Petrol. Če ste vstopnice kupili pri njih, jih lahko vrnete na katerikoli Petrolov bencinski servis.

Star produkcija bo občinstvo še naprej obveščala o vseh aktualnih informacijah, povezanih s koncertom.