Križev pot videospotov

Glasbeni videi so postali kanon v predstavljanju glasbe z zagonom ameriškega glasbenega televizijskega kanala MTV (Music Television) v začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja. Takrat so vlagali visoke zneske v glasbeno produkcijo, nekateri videli so bili že pravi kratki filmi. Pri tem so bili v ospredju člani skupine Duran Duran in Michael Jackson . Pregledali smo aktualno domačo gasbeno produkcijo. Zakaj Zlatko prenaša križ, kaj dela Tone Kregar (Mi2) na stranišču, skupina Bordo v protibombnih rovih, kdo hodi z glavo v televizorju naokoli in kaj delajo Laibach v celici?