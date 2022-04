Bakalina velika je s kutinasto poezijo pojedla Bakalino

V nadaljevanju preberite:

Bakalina velika je nastala z razširitvijo dueta Bakalina, ki sta ga ustanovila poet in pevec Jani Kutin in harmonikarica Renata Lapanja. Po odlično sprejetem albumu Prvi krajec je zasedba nedavno v naravi posnela osem novih pesmi za album Zviezdna srebruo (Čadrg Records), predstavili ga bodo jutri v ljubljanskem Kinu Šiška ob 20. uri. Jani Kutin nam je pojasnil, zakaj so snemali na prostem in zakaj poje v čadrščini, govoril je tudi o pomenu narave in naravnosti za vse nas.