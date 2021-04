Mi2 in Črno na Belem na dan lažnivcev

V nadaljevanju preberite:



Skupina Mi2 se sedem let po izdaji uspešnega albuma Čista jeba vrača z osmim studijskim izdelkom Črno na Belem. Pesmi so namreč nastajale v prostoru za vaje zasedbe v Belem pri Šmarju pri Jelšah, produciral pa ga je Drago Popovič. Ob 20. uri bo iz tega prostora prenos nastopa, na katerem bodo predstavili večino novih pesmi. Nakup vstopnic poteka prek Eventima, ogled pa prek platforme Confiva, nam je med drugim povedal Jernej Dirnbek, pevec, kitarist in soavtor večine pesmi te zasedbe. Rekli smo še nekaj o zrelih letih, navčku, črnem humorju, kuhanju, dolžini moškega spolovila ter o vijolicah in Bilbi.