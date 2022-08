Močerad, kot prispodoba dvojnosti ognja in vode

V nadaljevanju preberite:

Skupino Salamander sta sredi sedemdesetih ustanovila pesnik in glasbenik Tomaž Pengov ter pesnik in pisatelj Milan Dekleva. Z nekaterimi člani prvotne zasedbe je po štirih desetletjih obujena skupina z ustvarjanjem ponovno začela spomladi 2019. Prvi krajši nastop, s katerim so počastili 70. obletnico rojstva preminulega Tomaža Pengova, so imeli jeseni istega leta na Ljubljanskem gradu. Nocoj ob 20. uri bodo Bogdana Herman (vokal), Milan Dekleva (avtor lirike in glasbe, klavir), Jerko Novak (klasična kitara, aranžma), Božo Ogorevc (violina) in Lado Jakša (saksofon, klarinet, flavta, tolkala) nastopili na Vodnikovi domačiji v ljubljanski Šiški.