Na Dnevu rock žena bodo ropotale Brazilke Nervosa

V nadaljevanju preberite:

Slovenska metalska skupina Hellcats že vrsto let organizira Dan rock žena. Letos bo ravno na 8. marec, ko bodo v ljubljanskem Orto baru poleg organizatork nastopile še Italijanke Rougenoire ter Nervosa iz São Paula. Slednje veljajo za pomembno referenco tako na ženski metalski sceni kot na thrashmetalski sceni po svetu, saj je znana po značilnem lastnem slogu.

​V zasedbi so kitaristka Helena Kotina, baskitaristka Hel Pyre, bobnarka Gabriela Abud ter ustanoviteljica, pevka in kitaristka Prika Amaral. Z njo smo se pogovarjali o ženskih metalskih skupinah, brazilskem metalu in novem albumu.