Nadžanrsko inštrumentalno potovanje

Zasedbo M.U.G. Trio sestavljajo izvrstni inštrumentalisti: harmonikar Marko Brdnik, kitarist Uroš Rakovec in bobnar Gašper Peršl. Pred kratkim so pri založbi Radia Študent izdali nadžanrski album Mislec z osmimi skladbami, ki je na voljo tako v digitalni kot vinilni obliki. Predstavili ga bodo danes ob 19.30 v Klubu ­Cankarjevega doma v Ljubljani. Z njimi smo se pogovarjali o oblikovanju zasedbe, prednostih inštrumentalne glasbe, skladanju za triurni dokumentarec o Venu Pilonu in pomenu vinilnih albumov.