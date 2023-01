Najpomembnejše orodje za skladanje je radirka

V nadaljevanju preberite:

Skladatelj gledališke in filmske glasbe Drago Ivanuša je prejemnik nagrade Prešernovega sklada za projekte med letoma 2019 in 2022. Velja za enega od najbolj dejavnih slovenskih skladateljev, od leta 1991 je ustvaril glasbo za več kot 130 gledaliških in plesnih predstav ter 23 filmov in napisal številne samostojne kompozicije za komorne glasbene sestave in orkestre.