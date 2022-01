Nova skladba za pokušnjo, koncert v Stožicah pa prestavljen

Kanadski glasbenik Bryan Adams, ki bo marca izdal novi, 15. studijski album So Happy It Hurts, je oboževalce razveselil s še eno skladbo za pokušnjo, tokrat z naslovom Never Gonna Rain. Adams je trenutno na evropski turneji, v sklopu katere naj bi 9. februarja nastopil tudi v ljubljanskih Stožicah. Toda danes so prireditelji sporočili, da je koncert zaradi zdravstvenih razmer prestavljen. Novi datum bodo še sporočili.

»Največji optimist je tisti, ki celo v najhujših razmerah pričakuje najboljše,« je 62-letni glasbenik dejal ob predstavitvi novega singla. Živeti je treba zdaj namesto v strahu za prihodnost, negativno obrniti v pozitivno in dež vzeti kot dar, so njegove besede povzeli na glasbenem portalu Classic Rock Louder. Video za skladbo je režiral kar sam, posnet pa je bil novembra lani v Las Vegasu. Ob njem sta sodelovala še kitarist Keith Scott in bobnar Pat Steward.

V Ljubljano naj bi se Brian Adams vrnil štiri leta po koncertu, na katerem je predstavljal kompilacijski album Ultimate. FOTO: Ljubo Vukelič/Delo

Album bo po pisanju omenjenega portala na voljo v vseh različicah, od zgoščenke do vinilke kot tudi v posebnem ekskluzivnem paketu. Na glasbenikovi spletni strani so objavljeni datumi koncertov evropske turneje. Ustavil se bo tudi v Ljubljani, kamor se vrača štiri leta po koncertu, na katerem je predstavljal kompilacijski album Ultimate.

Adams velja za enega najbolj prepoznavnih in prodajanih kanadskih glasbenikov vseh časov. Je avtor številnih rock uspešnic in dobitnik vrste glasbenih nagrad, med drugim več grammyjev; v svoji karieri je prodal več kot 65 milijonov plošč.

Pevec, tekstopisec, kitarist in producent se je s pravim imenom Bryan Guy Adams rodil britansko-kanadskim imigrantom v Kingstonu v kanadski provinci Ontario. Prvo pogodbo z založbo je leta 1978 podpisal za dolar. V Severni Ameriki je zaslovel na začetku 80. let minulega stoletja s tretjim albumom Cuts Like a Knife, svetovno slavo pa mu je leta 1984 prinesla četrta plošča Reckless.

Album je bil prvi, ki je v Kanadi dosegel milijon prodanih izvodov, hkrati je bil kar dva tedna številka ena na ameriški Billboardovi lestvici, šest pesmi pa se je uvrstilo med 15 najboljših singlov. Na njem so uspešnice, kot so Run to You, Heaven, Summer of 69 in It's Only Love v duetu s Tino Turner. Med njegove največje uspešnice sicer sodi (Everything I Do) I Do It For You, ki je nastala za film Robin Hood: Princ tatov iz leta 1991. Posveča se tudi fotografiji, filantropiji in aktivizmu.