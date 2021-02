Obilno sozvočje minulega in sodobnega

Album Sozvočja, drugi izdelek atraktivnega cvetobera domačih glasbenikov Sounds of Slovenia/Sozvočja Slovenije z enajstimi skladbami, bo izšel ob slovenskem kulturnem prazniku. Prinaša zanimiv preplet ljudskega in urbanega, tradicionalnega in modernega ter ljudskih pesmi in poezije. Kako je projekt nastajal, nam je povedal harmonikar in skladatelj ter vodja projekta ­Janez Dovč.