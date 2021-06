Operni uvod v ljubljansko poletje

33. Imago Sloveniae bo med 18. junijem in 28. avgustom.



Med 26. in 28. avgustom bo tudi mednarodni festival Noči v stari Ljubljani.



Vsi koncerti so brezplačni.

Čudoviti svet flavte

Ognjevitost v glasbi in plesu

Jazzovski kotiček

Jure Pukl bo 2. julija glasbo z zadnjega albuma izvajal s slovenskimi kolegi. Foto Mavric Pivk

Ana Čop je v zadnjih letih ena od bolj dejavnih pevk na sceni. Foto Jernej Kokol

Čez teden dni se bo z opernim koncertom na Kongresnem trgu začel 33. Imago Sloveniae , ki z ­izvedbo mednarodnega festivala in pridruženih koncertnih ciklov Poletje v stari Ljubljani, Mladi talenti, Jazz oder in Noči v stari Ljubljani že tri desetletja oživlja mestno središče.Za uvod bo 18. junija Simfonični orkester SNG Maribor z zborom mariborske Opere predstavil repertoar izsekov arij znanih oper Rossinija, Verdija, Donizettija, Puccinija, Leoncavalla, Bizeta in Ipavca. Solistke in solisti bodo sopranistke Sabina Cvilak, Valentina Čuden, Petya Ivanova, Rebeka Lokar, Andreja Zakonjšek Krt, mezzosopranistka Irena Petkova, tenorist Martin Sušnik in baritonist Jaki Jurgec.Čembalistka Eva Dolinšek bo predstavila novo zgoščenko Barok II – Pièces de clavecin, na kateri se sprehaja skozi različna obdobja zapuščine francoskih baročnih skladateljev. Zgoščenka je bila posneta v cerkvi sv. Martina v Kostanjevici na Krasu, 5. julija bo glasba zazvenela v Mestnem muzeju. Prav tako bo tam 7. julija nastopil avstrijski violinist Gernot Winischhofer, ki ima za seboj številne nastope s priznanimi filharmoniki­ in ­simfoniki.Dunajski godalni kvartet Auner, zmagovalec natečaja Eugéna Ysaÿeja v belgijskem Liègeu, ki je tudi uradni avstrijski ambasador kulture, bo v Mestnem muzeju godel 4. avgusta. Italijanski godalci Kvarteta Chagall bodo koncert posvetili 700. obletnici smrti Danteja Alighierija. Koncert je zasnovan kot predstava, v kateri se s komorno glasbo prepletejo pripovedovalčev glas, projekcije in scenografija z digitalno grafiko.Na festivalu bo 20-letnico skup­nega ustvarjanja zaznamoval 4SYRINX, slovensko-hrvaški kvartet flavtistk, ki so uvrstile na repertoar skladbe Mendelssohna, Mozarta, Elgarja in Črta Sojarja Voglarja.Še bolj obsežno bomo literaturo za flavto spoznali 24. avgusta v Mestnem muzeju prek ansambla Le Agane, ki združuje devet flavtistk. Ustanovila ga je mednarodno priznana glasbenica Luisa Sello, sicer tudi doktorica književnosti, ki je sodelovala s številnimi dirigenti, kot so Riccardo Muti, Trevor Pinnock, Alirio Díaz, ter nastopila na prestižnih prizoriščih, kot sta milanska Scala in newyorški Carnegie Hall. Zanimiv in svež zvok ansambla, ki lahkotno prehaja od renesančnega sloga do najsodobnejših izvajalskih tehnik, sta navdihnila številne skladatelje, ki so dela napisali posebej zanje.19. julija bomo slišali tudi kvartet mladih kitaristov 4kitare, ki je lani nastal na pobudo Ustanove Imago Sloveniae – Podoba Slovenije.Osemindvajsetega julija bosta koncert, posvečen 100. obletnici rojstva mojstra tanga Astorja Pia­zzolle, izvedla mednarodno uveljavljena saksofonistka Maja Lisac Barroso in Marcelo Nisinman na bandoneonu. Igrata kombinacijo tradicionalnega tanga, poskočne polke, šansonov in improvizacije, prek katere bomo zaslutili tudi zgodovinski razvoj tanga, od prvotne funkcije bandoneona, ki je postopoma zamenjal orgle v argentinskih cerkvah, do današnje zvrsti tango nuevo. Poletnih noči ne bo razvnemal le strasten tango, ampak tudi ritmi flamenka. Španski vročekrvni ples bodo s klasično baročno glasbo 2. avgusta v Mestnem muzeju prepletli Suite A Trois: plesalka Anja Mejač, kitarist Riccardo García Rubí in čembalistka Eva Dolinšek.Gornji trg poleti nudi zavetje jazzovskim ustvarjalcem. Tokrat bodo avtorsko glasbo predstavili Jure Pukl, Ana Čop in Milan Stanisavljević. Puklov zadnji album Broken Circles, ki ga je posnel z ameriško zasedbo z vibrafonistom Joelom Rossom, je v tujini naletel na dobre kritike. Aranžmaji bodo tokrat zveneli brez vibrafona, saj bo Pukl 2. julija glasbo izvajal s slovenskimi kolegi, kitaristom Janijem Modrom, basistom Robertom Jukičem, Kristijan Krajnčan pa bo za bobni.Ana Čop je v zadnjih letih ena od bolj dejavnih pevk na sceni. Sodeluje s številnimi zasedbami – pred dnevi je kot članica Trokuta nastopila na Mentu, lani pa je pri založbi Klopotec izdala tudi prvenec v duetu z nemškim pianistom Thilom Seeversom, s katerim sta se poglobila v liriko in pripovedništvo Jamesa Joycea ter priredila nekaj jazzovskih standardov. Na Gornjem trgu bo 6. avgusta s kvintetom predstavila nove avtorske skladbe, ki so nastale zadnje leto.Pri založbi Klopotec je lani izdal album tudi pianist Milan Stanisavljević, ki je novo glasbo, kot je povedal, pisal spontano in brez hitenja ter z mislijo na dolgoletne prijatelje, ki jih je tudi povabil k projektu. Njegove sproščene ritmično-melodične skladbe, zbrane na albumu Eastern Star, zaživijo v interpretaciji tenorskega saksofonista Boštjana Simona, trobentača Igorja Matkovića, basista Nikole Matošića in bobnarja Pedje Milutinovića.Na Starem trgu bo gostoval hrvaški jazzovski glasbenik Ratko Zjača, ki ga je Hrvaško društvo skladateljev leta 2019 nagradilo za izjemne dosežke na področju jazza. Letos se vrača z mednarodno zasedbo ZZQuartet, na odru se mu bodo pridružili italijanski harmonikar Simone Zanchini, makedonski basist Martin Gjakonovski in slovenski bobnar Jože Zadravec.